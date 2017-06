SevenOne vermarktet auch künftig E-Sports bei Twitch

© SevenOne Media

Die Inhalte der Social-Video-Plattform Twitch werden auch in Zukunft von SevenOne Media vermarktet, das entsprechende Vermarktungsmandat wurde nun verlängert. Außerdem soll eine neue Verkaufseinheit gegründet werden.



29.06.2017 - 11:33 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 11:33 Uhr

Twitch ist die weltweit führende Online-Plattform für Gamer, auf der Webseite können unter anderem Spiele live übertragen werden. Zuletzt kam das Portal auf 2,81 Millionen Unique User. Bislang wurden die Twitch-Inhalte von SevenOne Media vermarktet - und daran wird sich auch in Zukunft erst einmal nichts ändern. Das entsprechende Vermarktungsmandat wurde nun durch Twitch verlängert. Bei ProSiebenSat.1 freut man sich, dass SevenOne dadurch "größer digitaler Sportvermarkter" bleibe.

Darüber hinaus gründet Twitch eine eigene Verkaufseinheit, die künftig eng verzahnt mit SevenOne Media im Markt agieren wird. "Twitch ist die führende Live Streaming Plattform und Community für E-Sports sowie der Gaming-Szene im Allgemeinen und liefert darüber hinaus Inhalte zu aufstrebenden Entertainmentbereichen", sagt Burkhard Leimbrock, Commercial Director Europe von Twitch. "Der E-Sport dehnt sich mittlerweile weit in den klassischen Sportbereich aus. Das macht SevenOne Media mit der Expertise in der klassischen Sportvermarktung zu einem passenden Partner für uns."



Thomas Port, Geschäftsführer SevenOne Media, ergänzt: "Der Boom im E-Sport setzt sich weiter fort, schon bald werden die virtuellen Wettkämpfe weltweit zu den größten Sportarten zählen. Für unser digitales Vermarktungsportfolio ist Twitch als Deutschlands größte E-Sports-Video-Site eine attraktive Plattform, die unsere digitale Vermarktungskompetenz im Sportsegment eindrucksvoll unterstreicht."



Teilen