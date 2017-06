Neues Sportportal von Sky startet in wenigen Tagen

© Sky

Das im September 2016 in Aussicht gestellte Sky-Sportportal skysport.de startet bereits in wenigen Tagen, am kommenden Montag geht’s los. Zum Auftakt gibt es auf der Webseite das Wimbledon-Auftaktmatch zu sehen.



29.06.2017 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 11:50 Uhr

Bereits Anfang dieser Woche hat DWDL.de berichtet, dass das Wimbledon-Auftaktmatch von Andy Murray auch bei skysport.de zu sehen sein wird. Bislang hatte Sky aber noch nicht verraten, wann die neue Plattform überhaupt online gehen wird. Nun hat man auch dieses Geheimnis gelüftet: Die Webseite geht, pünktlich zum Wimbledon-Auftakt, am kommenden Montag, den 3. Juli, an den Start.

Das neue Sportportal soll Angeboten wie sport1.de, spox.com und kicker.de Konkurrenz machen. So will man umfangreich über eine Vielzahl von Sportarten berichten, hinzu kommen ein Livestream von Sky Sport News HD und Highlight-Clips diverser Übertragungen. Bei der Vorstellung des Projekts im September 2016 versprach Sky "schnelle und moderne Sport-Berichterstattung".

"Mit skysport.de schaffen wir ein neues digitales Zuhause für alle Sportinteressierten und errichten neben den exklusiven Live-Inhalten, Sky Sport News HD und unseren Social-Media-Angeboten die vierte Säule der Marke Sky Sport", so Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland, damals. "Mit dem Schwerpunkt auf hochwertigem Video-Content werden wir den Fans in Deutschland in Zukunft auch online das beste Sporterlebnis bieten." Thomas Deissenberger, Geschäftsführer des Vermarkters Sky Media, frohlockte schon im September: "Wir erweitern durch skysport.de das Spektrum der Werbemöglichkeiten für unsere Partner in einem Top-Sportumfeld und schaffen eine Plattform für ganz neue kreative und integrative Werbeformen."

