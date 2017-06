William Cohn präsentiert neue Dokureihe bei ZDFneo

© ZDF/Christoph Warneck

Schauspieler und Sprecher William Cohn erhält ein neues Format bei ZDFneo. Ab Mitte Juli wird er dort die sechsteilige Dokureihe "Callin' Mr. Brain" präsentieren. Darin geht es um Rekorde, Mysterien und typisch deutsche Dinge.



29.06.2017 - 13:28 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 13:28 Uhr

Bekannt ist er durch seine Sprecherrolle in "Roche & Böhmermann" geworden, inzwischen fungiert er unter anderem als regelmäßiger Sidekick im "Neo Magazin Royale": Nun bekommt William Cohn eine eigene Dokureihe bei ZDFneo. Ab dem 16. Juli präsentiert er fortan immer sonntags ab 16:20 Uhr die Sendung "Callin' Mr. Brain".

In dem Format geht es um die größten Rekorde, Stars und Mysterien der Geschichte. Zudem will man laut ZDFneo der Frage nachgehen, was typisch deutsch ist. Was hat der Atlantische Ozean mit unseren Fußnägeln gemeinsam? Oder Kleopatra mit Beate Uhse? Und wer hat eigentlich Fußball erfunden? William Cohn soll diese kuriosen Zusammenhänge und skurrile Fakten zu einem Thema präsentieren.

