Neuer Produzent beim Dauerbrenner "In aller Freundschaft"

Nach vier Jahren verlässt Produzent Sven Miehe die ARD-Endlosserie "In aller Freundschaft" wieder und verabschiedet sich in eine mehrmonatige Auszeit. Seine Nachfolge tritt Joke Kromschröder an.



29.06.2017 - 14:16 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2017 - 14:16 Uhr

Ab dem 1. Juli übernimmt Joke Kromschröder als Produzent die Verantwortung für die Serie "In aller Freundschaft". Er folgt auf Sven Miehe, der vier Jahre lang die Geschicke des Serien-Dauerbrenners mit Schnitt noch immer über fünf Millionen Zuschauern gelenkt hat. Miehe verlässt Saxonia Media auf eigenen Wunsch und will sich nun erstmal eine mehrmonatige Auszeit gönnen.

Joke Kromschröder kommt von der Studio Hamburg Serienwerft, wo er für die Konzeptentwicklung der ARD-Telenovela "Rote Rosen" verantwortlich war. In seiner Laufbahn als Produzent verantwortete er zudem u.a. die Serie "Koslowski & Haferkamp", den Film "Akte Grüninger", die Reihe "Johanna und der Buschpilot" und die ZDF-Reihe "Der Ermittler", die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

Saxonia Media Geschäftsführer und Produzent Sven Sund dazu: "Ich danke Sven Miehe herzlich für sein Engagement in den vergangenen vier Jahren. Eine so umfangreiche Produktion ist kein Sprint, sondern ein Marathon, den er mit großer Leidenschaft absolviert hat! Ich freue mich, dass wir mit Joke Kromschröder einen erfahrenen Produzenten gewinnen konnten und gemeinsam mit unserem eingespielten Team die anstehenden Herausforderungen der nächsten Jahre angehen werden. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Sven Miehe: "Die Zeit bei ‚In aller Freundschaft‘ war ein Geschenk für mich. Hier habe ich mit einem großartigen Ensemble und einem starken Team zusammengearbeitet, das gemeinsam immer wieder neue Wege gefunden hat, die emotionalen Geschichten zu erzählen, für die ‚In aller Freundschaft‘ geliebt wird. Nach mehr als 160 Folgen ist es jetzt Zeit für mich, von Bord zu gehen und eine neue Herausforderung zu suchen."

