Josef Brandl gewinnt 13th Street Shocking Short Award

Nachwuchsregisseur Josef Brandl ist mit dem Shocking Short Award 2017 ausgezeichnet worden, geehrt wurde er für seinen Film "Nicole's Cage". Nun darf er nach Hollywood: Gewonnen hat Brandl nämlich eine Teilnahme am Universal Filmmasters Program.



29.06.2017 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 16:01 Uhr

Bereits zum 18. Mal sind die 13th Street Shocking Short Awards verliehen worden - und nachdem sich im vergangenen Jahr Korbinian Dufter über die begehrte Auszeichnung für Jungregisseure freuen durfte, wurde in diesem Jahr Josef Brandl geehrt. Ausgezeichnet wurde er für seinen Film "Nicole's Cage". Die Jury bestand in diesem Jahr aus den Schauspielern Stipe Erceg, Luise Befort, Oliver Korittke, Ulrike Kriener, Filmproduzent Max Wiedemann und Drehbuchautor Friedrich Ani.

Gewonnen hat Brandl nehmen dem Preis auch die Teilnahme am Universal Filmmasters Program. Der Regisseur wird daher nach Los Angeles reisen und kann hinter die Kulissen in Hollywood blicken. Bei einem zweiwöchigen Intensivkurs in den Universal Studios kann er schon einmal erste Kontakte mit US-Kollegen knüpfen. Brandl ist studierter Architekt und ging 2008 an die Hochschule für Fernsehen und Film.

Im Anschluss an die Verleihung feierte Brandl mit mehr als 500 geladenen Gästen und Promis aus der Film- und Medienbranche in München. Am Mittwochabend stellte 13th Street darüber hinaus im Rahmen des Filmfests München seine erste fiktionale Eigenproduktion "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" vor. Zwei Folgen wurden in der Hochschule für Fernsehen und Film gezeigt. Die Serie startet am 12. Juli beim Sender, 13th Street zeigt dann immer mittwochs zur besten Sendezeit eine neue Folge.



Das "Culpa"-Team von NBCUniversal bei der Vorstellung der Serie in München.

