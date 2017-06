"Ponyhof" reitet ab Anfang September bei TNT Comedy ein

© Getty Images/Thomas Lohnes

Anfang September geht die Personality-Show "Ponyhof" in ihre dritte Staffel, TNT Comedy zeigt dann immer am späten Montagabend neue Ausgaben des Formats mit Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann. Und es wird sich einiges ändern…



29.06.2017 - 16:18 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 16:18 Uhr

Schon im April hat DWDL.de über die anstehenden Änderungen bei der dritten Staffel von "Ponyhof" berichtet. So gibt es unter anderem kein Studiopublikum mehr in den neuen Ausgabe, auch Heinz ist nicht mehr dabei. Zudem will man verstärkt Sketche zeigen. Wie die neuen Folgen nun genau aussehen, können die Zuschauer ab dem 4. September sehen. Dann zeigt TNT Comedy die sechs neuen Folgen der dritten Staffel nämlich immer am Montagabend ab 22:35 Uhr.

Neben den Sketchen begrüßen Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann aber natürlich auch wieder Promis im Studio. Angekündigt haben sich bereits Palina Rojinski, Ronja von Rönne, Daniel Wirtz, MC Fitti und Jan Köppen. Anders als zuvor haben alle sechs Folgen ein bestimmtes Oberthema, unter das sie gestellt werden. So geht es einmal um Gänsehaut, ein anderes Mal um Leidenschaft oder Ehrlichkeit. Wieder mit dabei ist Jörg Draeger, der die Gäste anmoderiert. Produziert wird "Ponyhof" von Endemol Shine Germany.

