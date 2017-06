Arte holt preisgekrönte O.J.-Simpson-Doku ins Free-TV

© ARTE

Der unter anderem mit dem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm "O.J. Simpson: Made in America" schafft es in wenigen Tagen ins deutsche Free-TV. Arte zeigt die fünfteilige Doku bereits kommende Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.



30.06.2017 - 13:24 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 13:24 Uhr

Anfang des Jahres ist auf einer turbulenten Oscar-Verleihung auch der Dokumentarfilm "O.J. Simpson: Made in America" ausgezeichnet worden. Die fünfteilige Doku beschäftigt sich mit O.J. Simpson und mit den gegen ihn erhobenen Mordvorwürfen, wirft darüber hinaus aber auch einen Blick auf das Verhältnis zwischen schwarzer und weißer Community – und all das, was in diesem Verhältnis in den vergangenen Jahrzehnten schief lief. In der kommenden Woche schafft es die Doku ins deutsche Free-TV.

Der deutsch-französische Kulturkanal Arte zeigt die Doku am 7. und 8. Juli jeweils zur besten Sendezeit, wobei am Freitag zwei und am Samstag drei Folgen zu sehen sein werden. Arte bringt die Doku damit rechtzeitig zum 70. Geburtstag von O.J. Simpson ins Free-TV, am 9. Juli hat der inzwischen wegen bewaffneten Raubüberfalls inhaftierte Ex-Footballer Geburtstag. Deutschlandpremiere feierte "O.J. Simpson: Made in America" im April bei Geo Television.

Teilen