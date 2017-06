ZDF verteilt Elschots Aufgaben auf mehrere Schultern

© ZDF

Mit Reinhold Elschot verliert das ZDF nicht nur seinen Fernsehfilm-Chef, sondern auch den stellvertretenden Programmdirektor. Ab dem kommenden Jahr werden diese Aufgaben von zwei unterschiedlichen Personen wahrgenommen.



30.06.2017 - 16:13 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 16:13 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass das ZDF mit Reinhold Elschot seinen Fernsehfilm-Chef verliert, der 66-Jährige fungierte bislang zudem als stellvertretender Programmdirektor. Nun hat das ZDF Elschots Nachfolger präsentiert - und setzt dabei künftig auf zwei etablierte ZDF-Manager. Heike Hempel wird zum 1. Januar des kommenden Jahres Vize-Programmchefin. Sie tritt dieses Amt zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion als Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II an. Der Verwaltungsrat des ZDF hat damit einem Vorschlag von Intendant Thomas Bellut zugestimmt.

Hempel arbeitete als Producerin und als Redakteurin im WDR-Fernsehspiel, bevor sie 1999 zum ZDF kam und eine Redaktion im Fernsehspiel und Das Kleine Fernsehspiel leitete. Seit 2008 ist sie Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II. "Heike Hempel bringt sehr erfolgreich populäre Unterhaltung mit einer hohen Programmqualität zusammen. Dafür stehen beispielhaft große Event-Mehrteiler wie 'Unsere Mütter, unsere Väter' oder 'Ku'damm 56'”, sagt Thomas Bellut.

Elschots Nachfolger in der Leitung der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I wird Frank Zervos, auch er übernimmt das Amt zum Jahreswechsel. Zervos absolvierte 2003 und 2004 ein Redaktionsvolontariat im ZDF, danach arbeitete er als Planungs-Redakteur des Hauptprogramms und baute von 2009 bis 2012 den Digitalkanal ZDFneo maßgeblich mit auf. Seit 2012 ist Frank Zervos Chef vom Dienst in der Programmdirektion. Programmdirektor Norbert Himmler sagt: "Frank Zervos ist ein kreativer und versierter TV-Macher mit einem ausgezeichneten Gespür für neue Programme und Innovationen. Er wird an die erfolgreiche Arbeit von Reinhold Elschot anknüpfen und die traditionsreiche Hauptredaktion mit eigenen Akzenten in die Zukunft führen."

Wie das ZDF in einer Pressemitteilung ankündigte, werde Elschot selbst zum Jahreswechsel in den Ruhestand gehen. Anfang der Woche hatten verschiedene Medien noch berichtet, es ziehe ihn zurück auf die Produzentenseite. Zwischen 1998 und 2009 leitete er die Produktionsfirma Network Movie, die allerdings als 100-prozentige Tochter von ZDF Enterprises zur ZDF-Familie gehört.

Darüber hinaus hat der ZDF-Verwaltungsrat am Freitag auch den Vertrag von Verwaltungsdirektorin Karin Brieden bis Ende 2023 verlängert. Brieden leitet die Direktion seit dem 1. Januar 2014 und ist Abwesenheitsvertreterin des Intendanten. Bellut sagt dazu: "In Zeiten von weitreichenden Strukturveränderungen und Einsparprozessen hat Karin Brieden als Verwaltungsdirektorin großen Anteil an der erfolgreichen Modernisierung des ZDF."

