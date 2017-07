DJV appelliert an Donald Trump: "Schluss mit der Hetze"

© Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Journalisten auf der ganzen Welt blicken ungläubig in die USA, weil Donald Trump am Wochenende Gewalt gegen Journalisten relativierte. DJV-Chef Frank Überall fordert nun ein Ende der Hetze und ermutigt Korrespondenten.



03.07.2017 - 13:38 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 13:38 Uhr

Ein rund 30-sekündiges Video sorgt seit dem Wochenende für viel Aufsehen. Gepostet wurde es bei Twitter von Donald Trump. Darin zu sehen ist, wie Trump in jüngeren Jahren einen Mann bei einer Wrestling-Show umringt. Der Kopf des anderen Mannes wurde in Trumps-Video allerdings durch ein CNN-Logo ersetzt. Es ist ein trauriger Höhepunkt in der sich stetig aufschaukelnden Hassbeziehung zwischen Nachrichtensender und US-Präsident. Nun hat sich auch der DJV zum Vorfall geäußert.

Unter der Überschrift "Schluss mit der Hetze!" fordert der Journalisten-Verband Trump dazu auf, seine Medienhetze "sofort zu beenden". Ob diese Forderung beim US-Präsidenten Eindruck hinterlassen wird, dürfte fraglich sein. Beim DJV zeigt man sich ob der neuesten Entwicklungen dennoch besorgt. "Heute knüpft er sich CNN vor, morgen vielleicht die USA-Korrespondenten von ARD und ZDF", sagt der Bundesvorsitzende Frank Überall. Es sei nicht hinnehmbar, dass ausgerechnet das Staatsoberhaupt der USA das in der amerikanischen Verfassung festgeschriebene Grundrecht der Pressefreiheit mit Füßen trete.

An die deutschen USA-Korrespondenten gerichtet sagt Überall, sie sollten sich nicht in ihrer Arbeit beirren lassen. "Berichten Sie weiter kritisch und unvoreingenommen." Die Öffentlichkeit müsse erfahren, was in den USA vor sich gehe. Sollte es zu Übergriffen auf Journalisten durch Trump-Anhänger kommen, müsste das unverzüglich angezeigt und öffentlich gemacht werden.

CNN selbst erklärte in einem Statement, es sei ein trauriger Tag, wenn der Präsident der USA zur Gewalt gegen Journalisten aufrufe. Man werde weiter seinen Job machen. "Er sollte damit anfangen, seinen zu machen", heißt es abschließend im Statement des Nachrichtensenders. Am Montagmorgen hat Trump übrigens angekündigt, im Laufe des Tages noch mit einem deutschen Medium zu sprechen. Anlass ist vermutlich der anstehende G20-Gipfel. Um welches Medium es sich handelt, ist noch unklar.

