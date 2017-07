ARD und ZDF mit Sondersendungen zum Busunglück

© SWR

In Bayern hat ein Busunfall 18 Menschen das Leben gekostet, viele weitere sind verletzt. ARD und ZDF nehmen aufgrund dessen am Abend Sondersendungen ins Programm, aber auch am Dienstag soll intensiv berichtet werden.



03.07.2017 - 17:39 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 17:39 Uhr

ARD und ZDF ändern ihr geplantes Programm am Montagabend. Aufgrund des Busunglücks in Bayern mit 18 Toten wird es um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" im Ersten zu dem Thema geben. Die 15-minütige Sendung wird vom BR produziert, Andreas Bachmann moderiert. Inhaltlich soll es unter anderem um die mögliche Unfallursache gehen, so spricht Bachmann mit dem Unfallforscher Siegfried Brockmann sowie mit Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der Film "The Imitation Game" sowie das weitere Programm verschieben sich entsprechend nach hinten.

Und auch das ZDF wird sein Programm ändern, ab 19:20 Uhr gibt es im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ein "ZDF spezial" zu sehen. Auch in dieser 15-minütigen Sendung wird es ausschließlich um das Busunglück gehen, Norbert Lehmann moderiert. Der erste Teil des Zweiteilers "Tod eines Mädchens" startet wie geplant ab 20:15 Uhr.

Aber auch am Dienstag wird der schwere Unfall in Bayern noch Thema in vielen Informationssendungen sein. Das ZDF hat bereits angekündigt, auch im "Morgenmagazin" darüber berichten zu wollen. In "Volle Kanne" geht es dann ab kurz nach 9 Uhr allgemein um Sicherheit in Reisebussen.

