RTL-Format "Comeback oder weg?" muss noch warten

Die eigentlich bereits für Ende Juli in Aussicht gestellte Ausstrahlung von "Comeback oder weg?" wurde noch einmal verschoben. Das im Frühjahr erfolgreich getestete Format muss seinen Platz zunächst für Wiederholungen räumen.



04.07.2017 - 18:50 Uhr von Alexander Krei 04.07.2017 - 18:50 Uhr

RTL hat sein Programm für den sonntäglichen Vorabend noch einmal geändert: Eigentlich wollte der Sender Ende Juli seine im Frühjahr mit guten Quoten getestete Reihe "Comeback oder weg?" in Serie schicken, doch jetzt müssen sich Fans der Sendung noch etwas länger auf eine Fortsetzung gedulden. Stattdessen gibt es ab dem 30. Juli sonntags um 19:05 Uhr zunächst vier Wochen lang Wiederholungen von "Vermisst" zu sehen. Die Gründe für die Entscheidung sind nicht bekannt.

Wann "Comeback oder weg?" nun stattdessen gezeigt wird, ist ebenfalls noch nicht klar. In dem Format werden Kinder prominenter Eltern mit Dingen konfrontiert, die die Elterngeneration noch bestens kennt, die inzwischen allerdings ausgestorben sind. In kurzen Einspielfilmen sind Originalaufnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen, die Kinder und Jugendlichen dürfen dann entscheiden: Haben diese Produkte ein Comeback verdient oder sind sie völlig zurecht in Vergessenheit geraten?

Die erste Folge von "Comeback oder weg?" hatte im April einen überzeugenden Marktanteil von 15,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können.

