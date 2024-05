am 01.05.2024 - 09:07 Uhr

Der Blick auf die Quoten vom Dienstagabend hält allerlei kuriose Entwicklungen bereit: Die Konkurrenz durch das Champions-League-Halbfinale, das bei Prime Video zu sehen war und damit nicht in die AGF-Quotenmessung einging, sorgte dafür, dass trotz massiv geringerer Reichweiten im Vergleich zur Vorwoche die Marktanteile bei den meisten Sendern deutlich anzogen. Bei RTLzwei stellte sich die Situation unterdessen etwas anders dar.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" kam um 20:15 Uhr auch hier auf eine erheblich geringere Reichweite - so sahen diesmal 400.000 statt wie in der Vorwoche 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu, ein Marktanteils-Zuwachs war hier aber nicht zu beobachten. Mit 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fiel er beim jungen Publikum sogar um einen halben Prozentpunkt niedriger aus - die RTLzwei-Nutzung ging also stärker zurück als die klassische TV-Nutzung insgesamt.

Und doch dürfte die Freude bei RTLzwei mit Blick auf die Dienstagsquoten groß sein - denn es zahlte sich aus, den weiteren Abend noch durchgehend mit "Armes Deutschland" zu bespielen. Eine alte Folge ab 22:15 Uhr erzielte mit 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar absolut eine höhere Reichweite, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog hier schon auf 7,1 Prozent an.

Bemerkenswert ist aber vor allem, dass die Wiederholung der Folge von 20:15 Uhr ab 0:15 Uhr mit 0,39 Millionen eine fast ebenso hohe Gesamt-Reichweite erzielte wie bei der Ausstrahlung in der Primetime - und in der Altersgruppe 14-49 lag die Reichweite ab 0:15 Uhr mit 0,22 Millionen sogar deutlich höher als um 20:15 Uhr, als 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei waren. Das ließ den Marktanteil zu nächtlicher Stunde auf 14,7 Prozent regelrecht explodieren. Als ab 1:57 Uhr nochmal die Folge von 22:15 Uhr gezeigt wurde, zog der Marktanteil sogar noch weiter auf 18,1 Prozent an. Nach Mitternacht schwang sich RTLzwei damit zum Marktführer beim jungen Publikum auf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;