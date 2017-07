"Schulz & Böhmermann" mit Impro-Folge im August

© ZDF/Ben Knabe

In der August-Ausgabe von "Schulz & Böhmermann" wird es ungewohnt zugehen, denn die eingeladenen Gäste - darunter Iris Berben und Katharina Thalbach - spielen nicht sich selbst. Die Folge sei eine "Reflexion über Schauspielkunst", heißt es.



05.07.2017 - 11:15 Uhr von Alexander Krei 05.07.2017 - 11:15 Uhr

Am 6. August wird es eine besondere Ausgabe von "Schulz & Böhmermann" bei ZDFneo zu sehen geben. In der Talkshow werden an diesem Abend vier deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler sitzen, die allerdings nicht als sie selbst auftreten werden. Stattdessen werden sie durch Kostüm und Maske in eine definierte Rolle schlüpfen, die sie eine Stunde lang improvisierend darstellen.

Jan Böhmermann und Olli Schulz konnten Iris Berben, Katharina Thalbach, Caroline Herfurth und Lars Eidinger für die Teilnahme an der ungewöhnlichen Folge begeistern. Diese versteht sich nach Angaben von ZDFneo als "Reflexion über Schauspielkunst" und dreht sich um die Frage, wie viel Charakterwahrheit in den Rollen und in den in Film und Theater dargestellten Figuren liegt.

Ungewöhnlich ist auch der Schluss der bereits aufgezeichneten Ausgabe: Als ihr wahres Ich kommentieren die vier Gäste ihren Auftritt in der traditionellen Nachbesprechung am Ende der Sendung, die sonst nur von Jan Böhmermann und Olli Schulz alleine bestritten wird.

Teilen