Bewerbungsphase für Bremer Fernsehpreis beginnt

Im November steht wieder die Verleihung des Bremer Fernsehpreises an, bei dem in insgesamt sechs Kategorien gelungene Beiträge im Regionalfernsehen ausgezeichnet werden. Jetzt hat die Bewerbungsphase begonnen.



05.07.2017

Am Mittwoch hat die Ausschreibung für den diesjährigen Bremer Fernsehpreis begonnen. Im Auftrag der ARD sucht Radio Bremen dabei erneut das Beste im Regionalfernsehen. Bis zum 3. September können Vorschläge eingereicht werden, ehe verschiedene Beiträge in den Kategorien "Die beste Sendung", "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag", "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator" und "Worauf wir besonders stolz sind" ausgezeichnet werden.

Darüber hinaus werden in diesem Jahr die Kategorien "Die beste Recherche" und "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" eingeführt. Wer sich über eine Auszeichnung mit dem Bremer Fernsehpreis freuen darf, entscheidet sich am Freitag, den 17. November. Moderiert wird die Preisverleihung erneut von ARD-Talker Frank Plasberg, der zugleich auch die Leitung der Jury übernimmt. Er selbst wurde in der Vergangenheit ebenfalls bereits mit dem Preis geehrt.

