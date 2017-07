"SpOn" mit englischsprachigem Blog zum G20-Gipfel

© Spiegel Online

In den kommenden Tagen möchte "Spiegel Online" nicht nur die deutschen Leser über die Ereignisse beim G20-Gipfel in Hamburg informieren. Die Redaktion habe das Team von "Spiegel Online International" deutlich ausgebaut, heißt es.



05.07.2017 - 17:25 Uhr von Alexander Krei 05.07.2017 - 17:25 Uhr

"Spiegel Online" nutzt den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg, um sich einen internationalen Anstrich zu verleihen. Ein englischsprachiger Newsblog soll das Angebot auf der Nachrichtenseite ergänzen, sodass sich auch internationale Leser über das Geschehen in der Hansestadt informieren können, kündigte "Spiegel Online" an. In diesem Zusammenhang sei das Team von "Spiegel Online International" um Daryl Lindsey und Charles Hawley ausgebaut worden.

Am Freitag werden "Spiegel Online"-Reporter darüber hinaus am "Our Stories"-Feature von Snapchat teilnehmen und von vor Ort in Snaps berichten. "Our Stories" soll übersetzt und international ausgespielt werden. Insgesamt hat die Redaktion von "Spiegel Online" für den G20-Gipfel ein 20-köpfiges Reporterteam zusammengestellt, das von verschiedenen Orten in Hamburg berichten soll. Geplant sind ein Livestream und ein Liveblog.

"Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg treffen, wird die Redaktion von 'Spiegel Online' ausführlich über den Gipfel und die Ereignisse in der Stadt berichten - und das rund um die Uhr auf unterschiedlichen Kanälen", so Chefredakteurin Barbara Hans.

