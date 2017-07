Funke holt Tim Braune als Chefreporter von der dpa

© Funke Mediengruppe

Die Funke Mediengruppe bekommt einen neuen Chefreporter in ihrer Berliner Zentralredaktion: Tim Braune wird diese Funktion zum Jahreswechsel einnehmen. Er wird sich unter anderem um die SPD und den Bundespräsidenten kümmern.



06.07.2017 - 12:20 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 12:20 Uhr

Neuzugang in der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe in Berlin: Tim Braune wird zum Jahreswechsel Chefreporter Politik und in dieser Funktion das Team von Jörg Quoos verstärken. Er kommt von der dpa und begann seine Karriere als Sportreporter beim "Westfalen-Blatt". In der Funke-Zentralredaktion wird er sich unter anderem um die Berichterstattung über die SPD und den Bundespräsidenten kümmern.

Bereits seit 2006 arbeitet Braune als bundespolitischer Korrespondent bei der dpa in Berlin. Dort beschäftigte er sich unter anderem mit den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Energiewende mit dem Atom-Ausstieg sowie der Regierungsarbeit der FDP bis 2013. Seitdem verfolgt Braune das Wirken der SPD in der Großen Koalition.

Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, sagt zum Neuzugang: "Mit Tim Braune bekommt das Politik-Ressort von Jochen Gaugele einen Kollegen, der in der Berliner Politikszene extrem gut vernetzt ist, über eine scharfe Analyse verfügt und das schnelle, exklusive Nachrichtengeschäft perfekt beherrscht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Teilen