Google schüttet erneut Millionen an deutsche Medien aus

In der dritten Förderrunde hat Google im Rahmen seiner Digital News Initiative (DNI) 3,7 Millionen Euro an deutsche Verlage ausgeschüttet - das ist mehr als in allen anderen Ländern. Vor allem einige große Verlage profitieren.



07.07.2017 - 11:32 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2017 - 11:32 Uhr

Vor rund zwei Jahren hat Google seine DNI gestartet, innerhalb von drei Jahren wollte der US-Riese 150 Millionen Euro an europäische Medien auszahlen, damit diese Innovationen vorantreiben können. Im dritten Jahr hat Google besonders viele Projekte in Deutschland gefördert: 3,7 Millionen Euro gingen in der jüngsten Förderrunde an deutsche Medien. Dahinter folgen Italien (2,8 Mio), Großbritannien (2,5 Mio), Spanien (2,0 Mio) und Frankreich (1,6 Mio).

In Deutschland werden insgesamt fünf von 27 europäischen Großprojekten gefördert. So erhält die Deutsche Welle 437.500 Euro für das Projekt "news.bridge". Das ist eine im Aufbau befindliche technische Plattform, die einen Mix aus Standardwerkzeugen für automatische Übertragung, Übersetzung, Voiceover und Zusammenfassungen von Video- und Audio-Inhalten in unterschiedlichen Sprache bietet

Die Funke Mediengruppe erhält von Google sogar 500.000 Euro und will damit Bewegtbild-Inhalte fördern. Konkret soll die Nutzung von Bewegtbild-Inhalten für die regionale Berichterstattung auf den Funke-Portalen für die Redaktionen erleichtert werden. Dafür wird gerade ein Netzwerksystem aufgebaut, das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. "Die Anerkennung durch die DNI-Jury wirkt wie eine zusätzliche Motivationsspritze", sagt Stephan Zech, Geschäftsführer der Funke Digital TV Guide GmbH. "Beweist sie doch, dass wir hier ein wirklich innovatives Projekt mit viel Potential entwickeln."

Andere geförderte Großprojekte stammen von der "Wirtschaftswoche", der Mediengruppe DuMont sowie von Gruner + Jahr. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) reichte laut dpa erfolgreich ein mittelgroßes Projekt aus dem Bereich Künstliche Intelligenz ein.

