Comedy Central setzt "The Office" nach langer Pause fort

Vier Jahre nach dem Ende der Serie hat sich Comedy Central dazu entschlossen, "The Office" wieder ins Programm zu nehmen. Im August soll es mit der fünften Staffel weitergehen, die sogar bereits acht Jahre auf dem Buckel hat.



07.07.2017 - 17:39 Uhr von Alexander Krei 07.07.2017 - 17:39 Uhr

Vier Jahre liegt die Ausstrahlung der letzten Folge von "The Office" in den Vereinigten Staaten bereits zurück. Das deutsche Fernsehen meinte es mit den Fans der kultigen Comedyserie mit Steve Carell in der Hauptrolle dagegen nicht allzu gut. Schon von Beginn an hinkte die Ausstrahlung hierzulande massiv hinterher - und vor mehr als zwei Jahren nahm Comedy Central das US-Pendant zu "Stromberg" plötzlich aus dem Programm.

Seither wartet die fünfte Staffel auf ihre Fortsetzung. Dazu soll es nun tatsächlich noch kommen: Comedy Central hat nämlich angekündigt, die Ausstrahlung von "The Office" ab dem 7. August wieder aufnehmen zu wollen, wenn auch auf einem späten Sendeplatz. Gezeigt werden die neuen Folgen montags bis freitags um 23:30 Uhr. Schlappe acht Jahre nach der US-Premiere geht die fünfte Staffel damit also auch in Deutschland weiter.

Unterdessen setzt Comedy Central mit "The Mindy Project" noch eine weitere US-Serie fort: Ab dem 14. August laufen die noch ausstehenden Folgen der zweiten Staffel täglich um 18:30 Uhr. Die Serie war vom US-Sender FOX nach drei Staffeln eingestellt worden, fand beim Streamingdienst Hulu jedoch eine Fortsetzung. Dort soll die Comedyserie von und mit Mindy Kalling in der nächsten Saison nach der sechsten Staffel endgültig enden.

