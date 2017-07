Constantin Entertainment entwickelt Talkshow mit D!

© ProSieben

Eigentlich ist Detlef "D" Soost eher als Tänzer und Choreograph bekannt. Bei Constantin Entertainment kann man sich aber auch eine Talkshow mit Soost gut vorstellen. Einem Bericht der "TV Wunschliste" zufolge soll die Sendung bei RTL II laufen.



08.07.2017 - 11:03 Uhr von Marcel Pohlig 08.07.2017 - 11:03 Uhr

Wenn man nicht gerade über Werbung für sein Fitness-Angebot stolpert, ist es ruhig geworden um Detlef "D!" Soost, der einst bei "Popstars" die Mädels zum Tanzen brachte und später auch in der Jury des Formats saß. Bei Constantin Entertainment ist man offensichtlich der Meinung, dass Soost wieder ins Fernsehen zurückkehren sollte und arbeitet derzeit an einer neuen Talkshow mit dem Berliner, der dafür auch auf seinen Spitznamen verzichtet.

Unter dem Namen "Detlef Soost – Der Talk" soll das Format einmal auf Sendung gehen, berichten die Kollegen der "TV Wunschliste". Für die Sendung sucht Constantin Entertainment derzeit nach entsprechenden Gästen, die Geschichten erzählen und ihre Meinung äußern wollen. "Geld, Lifestyle & Beauty. Erfolg und Misserfolg. Schicksale, die bewegen, die unterhalten und die auch mal zum Weinen sind. Freaks, Unikate, einfach einzigartige Leute", möchte die Produktionsfirma in einem Castingaufruf ansprechen. Mit Themen wir "Ich bin zu geil für diese Welt!" und der Frage "Was kotzt euch so richtig an oder welchen Menschen in eurem Umfeld wollt ihr mal so richtig die Meinung sagen?" erinnert der Aufruf dabei an Talkshows der 1990er Jahre.

Unklar ist noch, ob die Sendung für das Abendprogramm oder, wie die Vorbilder aus der Vergangenheit, tatsächlich auch für die Daytime gedacht ist. Laut "TV Wunschliste", das sich auf gut informierte Kreise beruft, soll "Detlef Soost – Der Talk" bei RTL II laufen, was der Sender am Samstag auch auf DWDL.de-Nachfrage allerdings nicht bestätigen möchte. Dort könnte man aber durchaus frischen Wind, gerade auch in der Daytime, gebrauchen. Und Detlef "D!" Soost würde es wieder zurück an die Wurzeln seiner Fernsehkarriere führen, machte er seine ersten (Tanz-)Schritte vor der Kamera doch einst bei "Popstars" auf RTL II, ehe die Sendung zu ProSieben wechselte.

Teilen