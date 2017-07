"Kennste den?": ZDF pilotiert Rateshow mit Nelson Müller

© ZDF/Willi Weber

Nelson Müller kennt sich eigentlich eher mit Kochen aus, darf sich in Kürze aber auch mal als Moderator einer neuen ZDF-Show versuchen. Ende Juli wird das neue Format "Kennste den?" mit ihm pilotiert.



10.07.2017 - 12:12 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 12:12 Uhr

Spätestens seit den Erfolgen im ARD-Vorabend sind Ratesendungen wieder zunehmend gefragt bei den deutschen Sendern. Nun versucht sich auch das ZDF an einem neuen Format: Am 26. Juli wird in der Berliner Fernsehwerft die Pilotfolge von "Kennste den?" aufgezeichnet, wie aus dem Ticketverkauf hervorgeht. Zuerst hatte "TV Wunschliste" über die Sendung berichtet.

Moderiert wird "Kennste den?" von Nelson Müller, der fürs ZDF sonst eher als Koch und generell in Ernäherungsfragen unterwegs ist. In der Sendung treten zwei prominente Kandidaten an. Es gilt, bei einem Panel von neun unterschiedlichen "alltäglichen" Gästen deren biografische Eigenarten zu erraten. Gefragt ist also Menschenkenntnis, ein gutes Bauchgefühl und logisches Kombinieren. Das Konzept geht also in eine ähnliche Richtung wie "Sag die Wahrheit" oder "Kaum zu glauben".

