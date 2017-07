Bjarne Mädel feiert Regiedebüt bei Miniserie

© NDR/Thorsten Jander

Schauspieler Bjarne Mädel wird in der Romanverfilmung "Sörensen hat Angst" nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen sein, er feiert bei der Miniserie auch sein Debüt als Regisseur. Einen Sender hat die Serie derzeit noch nicht.



10.07.2017 - 14:40 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2017 - 14:40 Uhr

Die Produktionsfirma Claussen + Putz arbeitet derzeit an einer Verfilmung des Romans "Sörensen hat Angst" von Sven Stricker. Bjarne Mädel wird in der Miniserie die Titelrolle übernehmen. Nun haben die Geschäftsführer Jakob Claussen und Uli Putz in einem Interview mit "Blickpunkt Film" verraten, dass sich Mädel darauf aber nicht beschränken wird. So wird er erstmals auch als Regisseur fungieren, für den Schauspieler ist es ein Debüt.





Wo die Miniserie letztlich zu sehen sein wird, ist derzeit aber noch nicht klar. "Es gibt unterschiedliche Optionen für eine Senderpartnerschaft, bald werden wir zuschlagen", sagt Jakob Claussen gegenüber "Blickpunkt Film". Bekannt wurde Mädel durch seine Rolle als Berthold "Ernie" Heisterkamp in der ProSieben-Serie "Stromberg". Danach war er unter anderem bei "Mord mit Aussicht" zu sehen und übernahm zudem die Rolle als "Tatortreiniger" im NDR.

Bei einem anderen Serienprojekt von Claussen + Putz stehen die Zeichen dagegen auf Abschied: Matthias Brandt kehrt dem "Polizeiruf 110" demnächst bekanntlich den Rücken und steigt nach mehr als sechs Jahren aus der Krimireihe aus (DWDL.de berichtete). Auf die Frage, ob man das geplante Finale als Trilogie mit Barbara Auer und Regisseur Christian Petzold noch vor Brandts Ausstieg hinbekomme, antwortet Claussen: "Ja, das muss eine Trilogie werden. Wir drehen im nächsten Frühjahr, im März und April. Ein richtig schönes Drehbuch liegt schon vor, und Matthias Brandt und Barbara Auer sind terminlich bereits geblockt."

