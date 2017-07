Arte zeigt dänische Serie "Helden am Herd" ab August

© ARTE

Die dänische Serie "Bankerot" findet unter dem Titel "Helden am Herd" ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Der Kultursender Arte zeigt die Serie ab Ende August und setzt dabei auf gleich vier Folgen am Stück.



10.07.2017 - 19:24 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2017 - 19:24 Uhr

Bereits Anfang des Jahres hat Arte auf seiner Programmpräsentation für das laufende Jahr die dänische Serie "Bankerot" angekündigt (DWDL.de berichtete). Auch damals war schon bekannt, dass die Serie hierzulande unter dem Titel "Helden am Herd" laufen wird. Nun hat der Sender auch einen Ausstrahlungstermin angekündigt: Die acht Folgen sind am 31. August und 7. September zur besten Sendezeit zu sehen. Arte zeigt dann immer gleich vier Folgen am Stück.

Inhaltlich geht es in der Serie um den arbeitslosen Sommelier Thomas, der seit dem Tod seiner Frau Rie die Tage mit Trinken und dem erfolglosen Verkauf von Secondhand-Kühlschränken verbringt. Sein Sohn Niklas ist seit dem tödlichen Unfall der Mutter verstummt. Thomas weiß, dass er sein Leben wieder ordnen muss, auch weil die Schulpsychologin ihm mit Entziehung des Sorgerechts droht. Doch er kann sich noch nicht einmal dazu aufraffen, die Wohnung aufzuräumen. Als Thomas‘ Freund Dion aus dem Gefängnis entlassen wird und bei Vater und Sohn Unterschlupf vor dem Mafiachef "Zahnfee" sucht, mischt er das Leben der beiden gehörig auf. Denn um seine Schulden bei Zahnfee zu begleichen, überzeugt Dion den lethargischen Thomas, das von ihnen und Rie geplante Restaurant endlich zu eröffnen.

In Dänemark lief die Serie 2014 und 2015 beim Sender DR. Im vergangenen Jahr brachte der US-Kabelsender AMC das Remake "Feed the Beast" auf Sendung, in der "Friends"-Star David Schwimmer und Jim Sturgess die zwei ungleichen Freunde spielten. Nach der ersten Staffel beendete AMC die Serie aber schon wieder.

Teilen