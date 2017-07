Kika lässt seine Zuschauer über Lieblingsfilme abstimmen

© KIKA

Anlässlich des 20. Senderjubiläums ruft der Kika seine Zuschauer dazu auf, Lieblingsfilme in verschiedenen Kategorien zu wählen. Die Siegerfilme sind dann in den kommenden Wochen am Freitag auf dem "Lollywood"-Sendeplatz zu sehen.



11.07.2017 - 15:22 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2017 - 15:22 Uhr

Unter dem Motto "Dein Wunschfilm in Lollywood" ruft der Kika seine Zuschauer dazu auf, ihre Lieblingsfilme zu wählen. Der jeweilige Sieger wird dann ab dem 21. Juli immer freitags auf dem "Lollywood"-Sendeplatz ab 19:30 Uhr gezeigt. Zur Auswahl stehen jeweils drei Filme in verschiedenen Kategorien. Mit dabei sind Klassiker und Neuverfilmungen, aber auch moderne Filme.

Das Online-Voting startet ab dem 14. Juli auf kika.de, die jeweiligen Siegerfilme sind dann immer am Tag der Ausstrahlung ab 12 Uhr online einzusehen. Zur Auswahl stehen Filme in den Kategorien Animation, Tierfreunde, Schule, starke Kids, Kinderbuchadaptionen sowie Familie und Ferien.

Diese Filme stehen zur Wahl:

21. Juli (Tierfreunde)

"Sommer mit Kehilan" (WDR)

"Der Fuchs und das Mädchen" (WDR)

"Boule & Bill" (BR)

28. Juli (Animationsfilme)

"Blinky Bill – Das Meer der weißen Drachen" (Kika)

"Es war (k)einmal im Märchenland" (Kika)

"The Nutty Professor – Harold und der Zaubertrank" (ARD Degeto)

4. August (Schule)

"Mister Twister – Eine Klasse macht Camping" (ZDF)

"The Liverpool Goalie oder Wie man die Schulzeit überlebt!" (MDR)

"Das fliegende Klassenzimmer" (ARD Degeto)

11. August (Starke Kids)

"Antboy" (NDR)

"Ella und das große Rennen" (Kika)

"Cool Kids Don't Cry" (ZDF)

18. August (Kinderbuchadaptionen)

"Ritter Trenk" (ZDF)

"Das kleine Gespenst" (ZDF)

"Dr. Proktors Pupspulver" (HR)

25. August (Familie und Ferien)

"Vater hoch vier – Auf hoher See" (Kika)

"Kidnap – Bos aufregendste Ferien" (NDR)

"Familienchaos – all inclusive" (Kika)

