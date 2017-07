"Spiegel Online" startet bald zwei neue Podcasts

© Spiegel Online

Nachdem "Spiegel Online" vor einiger Zeit schon den politischen Podcast "Stimmenfang" an den Start gebracht hat, folgen nun zwei weitere Audio-Formate. In dem einen diskutiert Sascha Lobo über soziale Medien, in dem anderen geht’s um Tech-Themen.



12.07.2017 - 10:58 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2017 - 10:58 Uhr

"Spiegel Online" hat zwei neue Podcasts für das Ressort Netzwelt angekündigt. So geht bereits am 14. Juli erstmals das neue Format "Der Debatten-Podcast" online, hinter diesem steht Sascha Lobo, der für die Nachrichtenseite bereits seit langer Zeit als Kolumnist arbeitet. Lobo beschäftigt sich in dem Podcast mit kontroversen Themen rund um soziale Medien, Überwachungstechnologie und Digitalisierung. In den 30-minütigen Ausgaben will er zudem Leserkommentare aufgreifen und einordnen.

Ende Juli folgt dann mit "Netzteil - der Tech-Podcast" das zweite neue Format. Unter der Leitung von Judith Horchert befasst sich das Netzwelt-Ressort in zunächst acht Folgen mit der Zukunft von Technologie. "Tech ist längst nicht mehr nur für eine Nerd-Nische relevant, sondern für die ganze Gesellschaft", sagt Horchert. "Jede Folge ist thematisch in sich geschlossen, lässt unsere Zuhörer tief eintauchen und erlaubt ihnen, sich eine eigene Meinung zu bilden."

Nach dem Politik-Podcast "Stimmenfang" macht "Spiegel Online" nun also zwei weitere Audio-Formate. Das geschehe, weil man viele positive Rückmeldungen erhalten habe, sagt Chefredakteurin Barbara Hans. "Podcasts haben den Vorteil, dass sie eine andere Authentizität und Intensität vermitteln als Texte. Der Debattencharakter wird in dem Format mit Sascha Lobo besonders deutlich."

