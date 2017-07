Grütters kritisiert FFA für neue Richtlinien

© Christof Rieken

Die Filmförderungsanstalt (FFA) will künftig nur noch Filme fördern, die viel Geld kosten und viele Zuschauer haben. Bereits seit einiger Zeit wird sie dafür kritisiert, nun kommt auch Gegenwind von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters.



13.07.2017 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 13.07.2017 - 08:25 Uhr

Mit deutlichen Worten hat sich Monika Grütters gegen die geplante Neuregelung bei der FFA gestellt: "Die angestrebte zukünftig sehr viel stärkere Ausrichtung der FFA an rein wirtschaftlichen Kriterien bei der Entscheidung über die Förderung eines Filmprojekts halte ich für falsch." Ein solcher Förderansatz werde dem deutschen Kinofilm als Kultur- und Wirtschaftsgut in seiner Vielfalt nicht gerecht und sei kulturpolitisch nicht geboten.

Grund für Grütters Kritik: Die FFA hatte zuletzt beschlossen, grundsätzlich nur noch Spielfilme zu fördern, die potenziell mehr als 250.000 Zuschauer erreichen können und mehr als 2,5 Millionen Euro kosten. Im vergangenen Jahr wurden diese Kriterien laut Grütters nur von 21 deutschen Produktionen erreicht - bei insgesamt 250 Filmen. Grütters sagt: "Auch ein deutscher Film, dem weniger als potentiell 250.000 Zuschauer zugetraut werden, kann ein kultureller aber auch ein wirtschaftlich erfolgreicher Film sein. Beides zu erfüllen, mit Mut zum kreativen Risiko, sollte weiterhin unser Ziel sein."

Die FFA beschloss im Juli aber auch, dass weiterhin Kinofilme von Nachwuchsmachern in "angemessenem Umfang" gefördert werden sollen. Ebenso will die FFA solche Filme fördern, die auf international bedeutsamen Festivals vertreten sind - hier setzt man aber eine "wirtschaftliche Mindestrelevanz" voraus, so sollen sie in Deutschland von den Medien und in der Öffentlichkeit "deutlich" wahrgenommen werden und ein Potenzial von 150.000 Besuchern haben.

Trotz dieser Maßnahmen sagt Monika Grütters: "Die massive Aufstockung der kulturellen Filmförderung in meinem Etat um zusätzliche 15 Millionen Zu jährlich soll dazu dienen, ein Mehr an kreativer Unabhängigkeit zu gewährleisten und kulturell anspruchsvolle, innovative und auch experimentelle Filme noch besser zu fördern. Ziel war und ist es nicht, einen Ausstieg der FFA aus diesem Fördersegment zu kompensieren. Denn dies wäre gerade keine zusätzliche Stärkung des kulturellen Films, sondern lediglich die Bewahrung des Status Quo."

Teilen