ANGA COM: Positive Bilanz und Termin für 2018

© ANGA COM

Peter Charissé, Chef der ANGA COM, hat sich sehr zufrieden gezeigt mit der diesjährigen Messe in Köln. Das neue Konzept sei "voll aufgegangen". Genau daran wollen die Veranstalter 2018 anknüpfen - der Termin steht bereits fest.



13.07.2017 - 14:10 Uhr von Alexander Krei 13.07.2017 - 14:10 Uhr

Die Breitband-Messe ANGA COM wird im kommenden Jahr von 12. bis zum 14. Juni stattfinden - und dann erneut die neuen Messehallen in Köln beziehen. Angesichts neuer Rekorde bei der Zahl von Ausstellern und Besuchern in diesem Jahr, zeigte sich Peter Charissé zufrieden: "Unser neues Konzept ist voll aufgegangen", sagte er am Donnerstag.

"Die Ausstellerbefragung hat bestätigt, dass wir durch den Umzug nochmal ein neues Level erreicht haben", so Charissé weiter. "Besonders gefreut haben mich die hervorragenden Bewertungen der neuen Messehallen und der Open Air Food Plaza. Viel Lob gab es zudem für das neue Vermietungskonzept, die Kongresstechnik und die brillante Moderation der Eröffnungsdiskussion durch Claus Strunz."

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Aussteller von 450 auf 460 erhöht werden, an den drei Tagen wurden zudem 19.000 Teilnehmer aus 80 Ländern gezählt und damit fünf Prozent mehr als 2016. Im kommenden Jahr will die ANGA COM insbesondere die Themenfelder Gigabit Networks, Glasfaser und Smart Home weiter ausbauen.

Teilen