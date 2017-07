"Family Guy" ersetzt "The Mick" und "Mom" bei ProSieben

© Twentieth Century Fox Film Corporation.

Weil die "The Mick" und "Mom" in den vergangenen drei Wochen nur schlechte Quoten geholt haben, fliegen sie nun schon wieder aus dem Programm. ProSieben setzt lieber auf neue Folgen von "Family Guy" und weitet die "Simpsons"-Schiene aus.



14.07.2017 - 13:18 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 13:18 Uhr

Schon in den ersten zwei Wochen liefen die zwei Sitcoms "The Mick" und "Mom" bei ProSieben weit unter dem Senderschnitt. An diesem Dienstag fielen sie mit 6,0 und 4,5 Prozent Marktanteil auf neue Allzeit-Tiefs. Beim Sender will man sich das nicht mehr weiter ansehen und reagiert: Beide Sitcoms werden ab sofort aus dem Programm genommen, sind also bereits in der kommenden Woche nicht mehr zu sehen.

Stattdessen weitet ProSieben die "Simpsons"-Schiene bis 22:10 Uhr aus, statt drei zeigt der Sender künftig also wieder vier Folgen der gelben Familie aus Springfield. Danach kehrt "Family Guy" mit einer Doppelfolge zurück ins Programm, dabei handelt es sich sogar um Free-TV-Premieren. ProSieben startet mit der 14. Staffel, die 20 Folgen umfasst und schon bei ProSieben Fun zu sehen war. Am späten Abend hält ProSieben auch weiterhin an seinen Superhelden-Serien "The Flash", "Gotham", "Legends of Tomorrow" und "Supergirl" fest, die zuletzt aber ebenfalls nicht überzeugen konnten.

Ob das neue Line-Up spürbare Besserung verspricht, steht in den Sternen. "Die Simpsons" taten sich zuletzt auch recht schwer, liefen aber immerhin besser als alles andere am Dienstagabend. "Family Guy" war schon immer großen Schwankungen unterworfen, holte in der Vergangenheit aber auch immer mal wieder zweistellige Marktanteile. In jedem Fall sollte der Übergang zwischen den beiden Serien nun deutlich besser funktionieren als bei "Simpsons" und Sitcoms.

