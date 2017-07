ZDF beginnt Drehs zu zwei neuen Fantasy-Serien

© obs/ZDF/Tammy Law

Vor wenigen Tagen hat das ZDF die Dreharbeiten zu gleich zwei neuen Fantasy-Serien aufgenommen, die auf Jugendliche zugeschnitten sein sollen. "Finde me in Paris" möchte Tanz und Fantasy verknüpfen, während es bei "The Bureau of Magical Things" um Magie geht.



Derzeit entstehen für das ZDF zwei neue Fantasy-Serien, die sich rundum magische Feenkräfte und Zeitreisen drehen. So haben in Frankreich die Dreharbeiten zur 26-teiligen ersten Staffel von "Find me in Paris" begonnen, während "The Bureau of Magical Things" sein Lager für die ersten 20 Folgen in Brisbane, Australien, aufgeschlagen hat. Beide Serien, die für die jugendliche Zielgruppe ausgelegt sind, sollen voraussichtlich 2019 im ZDF ausgestrahlt werden.

Bei "Find me in Paris", eine Koproduktion von Cottonwood Media und Federation Entertainment mit dem ZDF und ZDF Enterprises, soll die Geschichte der russischen Prinzessin Lena (Jessica Lord) erzählt werden, die im Paris des Jahres 1905 lebt und inkognito eine Ausbildung an der "Paris Opéra Balletschule" macht. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie unerwartet in das Jahr 2018 katapultiert wird und sie sich erneut als Tänzerin beweisen muss. Zeichen aus der alten Welt sollen ihr den Weg zurück ins Jahr 1905 zeigen und helfen, das Geheimnis ihrer Zeitreise zu entschlüsseln. Zuletzt wurde bekannt, dass die Serie auch einen Partner im US-Markt finden konnte und dort bei Hulu laufen wird (DWDL.de berichtete).

In "The Bureau of Magical Things" führt die 16-Jährige Kyra (Kimi Tsukakoshi) ein relativ normales Teenager-Leben - bis sie durch einen Zauber in eine Fee verwandelt wird. Die Feengemeinschaft, die heimlich in der Menschenwelt lebt, nimmt sie aber freundlich in ihrer Gemeinschaft auf. Lediglich eine Widersacherin findet, dass sich die junge Kyra erst einmal beweisen muss. "The Bureau of Magical Things" entsteht in Zusammenarbeit mit dem australischen Sender Network Ten und wird unter der ZDF-Redaktion von Frauke Bräuner geleitet.

