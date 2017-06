"Find me in Paris": ZDF findet einen US-Ballettpartner

© Cottonwood/ZDFe

Die Koproduktionspartner ZDF, ZDF Enterprises und Cottonwood Media sind weiter erfolgreich auf der Suche nach weiteren Abnehmern für ihre Ballett-Serie "Find me in Paris". In den USA hat sich nun Hulu die Rechte gesichert.



28.06.2017 - 17:55 Uhr von Uwe Mantel 28.06.2017 - 17:55 Uhr

Im Februar haben das ZDF, der kommerzielle Arm ZDF Enterprises und die französische Produktionsfirma Cottonwood Media bereits angekündigt, gemeinsam an einer neuen Jugendserie "Find me in Paris" zu arbeiten - damals noch unter dem Titel "Paris Opera". Angesichts des beachtlichen Budgets in Höhe von 11 Millionen Euro war schon da klar, dass man weitere Abnehmer finden will. Nachdem unter anderem schon France Télévisions, Disney für Frankreich und Italien, ABC in Australien und VRT in Belgien zugeschlagen hatten, konnte man nun auch einen Partner auf dem US-Markt finden: Der Streaming-Anbieter Hulu wird "Find me in Paris" dort zeigen.

Als Kulisse und Drehort dient - zum ersten Mal bei einer TV-Serie - die Pariser Oper. Herzstück der Serie sind die Tanzsequenzen - zum Einen aus dem Bereich Ballett, zum anderen aus dem Bereich Hip-Hop. Erzählt wird die Geschichte der jungen Tänzerin Lena, die auf dem Weg zum neuen Star der Ballettszene im Jahr 1905 ist. Dann wird sie durch eine Halskette aber plötzlich ins 21. Jarhundert befördert. Während ihr Freund im Jahr 1905 alles tut, um sie wieder nach Hause zu bringen, versucht sich Lena in der neuen Welt zurecht zu finden - und stellt fest, dass sie dabei die Mode, die Musik und die vielen neuen Tanzstile sogar liebgewinnt.

Die Schöpfer und ausführenden Produzenten der Serie sind Jill Girling und Lori Mather-Welch, die auch hinter der Nickelodeon-Serie "Ride" stehen. Produziert wird die Serie von David Michel, Zoé Carrera Allaix, Cecile Lauritano und Pascal Breton, in Zusammenarbeit mit Herstellungsleiterin Leila Smith. Für den Vertrieb zeichnen Federation Kids & Family, eine Schwestergesellschaft von Cottonwood Media, und ZDF Enterprises verantwortlich.

Nicole Keeb, Leiterin internationale Koproduktionen und Programmeinkauf Kinder und Jugend des ZDF, sagt: "Wir sind äußerst erfreut darüber, an diesem hervorragenden Projekt mitwirken zu dürfen. Wir haben lange nach einem Ballett-Programm gesucht, das sich von bestehenden Shows abhebt. 'Find me in Paris' verfügt dank des Zeitreise-Elements über dieses besondere Etwas. Es wird aufregend und romantisch – eine perfekte Mischung." Arne Lohmann, Bereichsleiter ZDFE.junior bei ZDF Enterprises sagt: "Unsere Live-Action-Serien für Teenager laufen bereits sehr erfolgreich auf internationalen VoD-Diensten, darunter auch Tanz- und Ballett-Produktionen wie 'Dance Academy'. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass 'Find me in Paris' genauso gut bei den Hulu-Zuschauern ankommen wird."

