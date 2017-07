"Männerkochen": DMAX vertickt Pfannen und Besteck

© DMAX

Wer sich beim Kauf eines Steakbestecks auf einen Männersender verlassen will, kann auf Unterstützung von DMAX hoffen. Der zu Discovery gehörende Kanal bringt nun Küchenwerkzeuge an den Mann und kooperiert dafür mit zwei Unternehmen.



17.07.2017 - 14:29 Uhr von Alexander Krei 17.07.2017 - 14:29 Uhr

Dass DMAX eine männliche Zielgruppe im Blick hat, ist bekannt. Zusammen mit den Marken Zwilling und Ballarini will der Männersender das nun auch mal wieder außerhalb des Fernsehens unter Beweis stellen. Gemeinsam bringen die Unternehmen neuerdings mehrere Produktlinien aus dem Bereich Küche und Kochen auf den Markt. Versehen mit dem Label "Empfohlen von DMAX", sind fortan mehrere Messer und ein passendes Schneidebrett im Handel erhältlich. Hinzu kommen ein Steakbesteck-Set sowie diverse Produkte aus Gusseisen.

Beworben wird die Aktion über sogenannte "Deko Cobes" samt Aufstellern und Flyern sowie über Rezeptkarten. Ausgewählte Kochevents sowie Social Media und PR-Aktivitäten sollen die Kampagne begleiten und die Kooperation bundesweit bekannt machen. DMAX setzt in diesem Zusammenhang während des laufenden Programms auf ein Gewinnspiel sowie Trailer und Cut Ins. Auch auf seiner Facebook-Seite will der Männersender in der nächsten Zeit fürs "Männerkochen" trommeln.

