Netflix gewinnt fünf Millionen Kunden in drei Monaten

© Netflix

Normalerweise ist das zweite Quartal für Netflix eher ein schwächeres - nicht so in diesem Jahr: Das hohe Wachstumstempo wurde mit rund fünf Millionen zusätzlichen Abonnenten gehalten. Die Mehrzahl der Abonnenten kommt inzwischen nicht mehr aus den USA.



18.07.2017 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2017 - 09:35 Uhr

Netflix hat am Montagabend Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt - und die fielen gut aus. War das Unternehmen ursprünglich davon ausgegangene, dass im traditionell etwas schwächer laufenden zweiten Quartal knapp über drei Millionen Abonnenten dazu kommen, so waren es tatsächlich nun rund 5,2 Millionen. Während in den USA rund eine Million neue Abonnenten dazu kamen, waren es außerhalb der USA über vier Millionen.

Damit hat der Streaming-Dienst nun übrigens erstmals mehr Abonnenten auf internationalen Märkten als in seinem Heimatmarkt USA. 51,9 Millionen waren es zum Stichtag 30. Juni in den USA, 52,03 Millionen im Rest der Welt. Zusammengenommen kommt Netflix damit also auf knapp 104 Millionen Abonnenten. Zum Vergleich: Genau ein Jahr zuvor waren es noch rund 83 Millionen.

Das starke Wachstum ist bei Netflix allerdings auch nötig, um die enormen Investitionen in eigenproduzierte Inhalte zu rechtfertigen. Der Umsatz betrug im letzten Quartal 2,79 Milliarden US-Dollar, der Netto-Gewinn lag bei 65 Millionen US-Dollar. Netflix hat aber hohe Schulden aufgenommen, um die Produktion der Inhalte vorzufinanzieren.

