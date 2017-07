Krassnitzer und Neuhauser beenden "Tatort"-Sommerpause

© ORF/Hubert Mican

Derzeit zeigt Das Erste am Sonntag nur Wiederholungen des "Tatorts" - und das mit teils beachtlichem Erfolg. Ende August ist die Sommerpause aber vorbei, das Ermittler-Duo aus Österreich ist zum Auftakt der neuen Saison zu sehen.



18.07.2017

7,81 Millionen Menschen haben am vergangenen Sonntag die Wiederholung eines Münster-"Tatorts" gesehen, Das Erste sicherte sich damit ohne Probleme den Tagessieg bei Jung und Alt. Problemen am Sonntagabend sehen definitiv anders aus. Dennoch dürften etliche Fans der Krimi-Reihe schon den neuen Folgen entgegenfiebern, die, ähnlich wie im vergangenen Jahr, Ende August starten.

Los geht’s zum Auftakt am in die neue TV-Saison am 27. August mit dem Ermittler-Duo aus Österreich. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in der Folge "Virus" im beschaulichen Pöllau, nachdem ein Mann aus Afrika ermordet wurde. Es gibt keine Papiere oder Hinweise darauf, wer das Opfer ist, das erschlagen im örtlichen Steinbruch gefunden wurde. Dort sollte seine Leiche offenbar beseitigt werden. Die Wiener Kommissare knöpfen sich den Betreiber Thomas Reuss (Martin Niedermair) vor. Der wollte am Vortag unbedingt eine Sprengung durchführen – angeblich, um behördliche Auflagen zu erfüllen. Doch es gibt auch andere Spuren. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass der Tote mit Ebola infiziert ist - plötzlich sind auch die Ermittler gefährdet.

Das Wiener Ermittler-Duo eröffnete bereits 2014 die "Tatort"-Saison und kam dabei auf rund neun Millionen Zuschauer. In den vergangenen beiden Jahren startete die Krimi-Reihe mit Fällen aus der Schweiz und Köln. Im vergangenen Jahr kamen die neuen "Tatort"-Folgen im Schnitt auf rund 8,97 Millionen Zuschauer, im April dieses Jahres schalteten 14,56 Millionen Menschen die "Tatort"-Ausgabe aus Münster ein - das war die höchste Reichweite der Krimi-Reihe seit 25 Jahren.

