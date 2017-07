ORF arbeitet an eigenem "Wer weiß denn sowas?"

© ORF

Unter dem Titel "Echt Jetzt!?" bringt der ORF ab Oktober eine Show auf Sendung, die stark an "Wer weiß denn sowas?" erinnert. Die Österreich-Show soll allerdings vorerst nur in der Primetime laufen, auch die Moderatoren stehen schon fest.



18.07.2017



Und so geht es dann auch beim ORF um Fragen wie: Welches Land ist das schwerste in Europa? Wessen Handschrift kann tödlich sein? Und wie hoch ist der männliche Stresspegel beim Shopping? Moderiert wird die Show von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll (Foto). Die drei an der Show teilnehmenden Promi-Teams müssen aber nicht nur ihr Quiztalent unter Beweis stellen, in den Aktionsrunden gilt es auch Geschicklichkeit einzubringen.

Jede Ausgabe der neuen Show wird zudem einem aktuellen Thema gewidmet. So dreht sich zum Auftakt am österreichischen Nationalfeiertag alles um das Thema Österreich. In den Ausgaben danach heißen die Themenfelder "Ablaufdatum", "Bist narrisch!" und "Männer".

