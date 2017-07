Neuer ProSiebenSat.1-Sprecher kommt von Unilever

© ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 ist auf der Suche nach einem neuen Konzernsprecher als Nachfolger für Julian Geist bei Unilever fündig geworden: Merlin Koene wechselt zum 1. Oktober zu ProSiebenSat.1. Auch dessen künftige Stellvertreterin kommt von außerhalb



19.07.2017 - 10:29 Uhr von Uwe Mantel 19.07.2017 - 10:29 Uhr

Zum 1. Oktober übernimmt Merlin Koene die neue Stimme der ProSiebenSat.1 Media SE: Er wird als Executive Vice President und Konzernsprecher die Kommunikation des Unternehmens leiten. Im Frühjahr hat Julian Geist nach 22 Jahren im Konzern seinen Abschied als Konzernsprecher von ProSiebenSat.1 angekündigt, seitdem hatte Ralf Peter Gierig, eigentlich für Investor Relations zuständig, die Aufgabe übergangsweise zusätzlich übernommen.

Merlin Koene kommt von Unilever, wo er in den vergangenen acht Jahren als Director Sustainable Business & Communications Mitglied der Geschäftsführung und dort für die externe und interne Kommunikation sowie Public Affairs in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig war. Im vergangenen Jahr leitete er für Unilever übergangsweise in London sogar die weltweite Medienarbeit, die Finanzkommunikation und war zudem für die digitale Kommunikationsstrategie verantwortlich. Begonnen hat Koene seine berufliche Karriere als Journalist und war u.a. als Reporter für CNN, 3sat, ORF und Spiegel TV tätig. Als Leiter von Reuters Business TV stand er regelmäßig bei BBC World und n-tv vor der Kamera.

Koene ist nicht der einzige Neuzugang in der Konzernkommunikation von ProSiebenSat.1: Zum 15. Juli hat bereits Stefanie Rupp-Menedetter den Posten der stellvertretenden Konzernsprecherin übernommen. Sie war zuvor Head of Communications bei Allianz Capital Partners.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit Merlin Koene haben wir einen leidenschaftlichen Kommunikator für ProSiebenSat.1 gewonnen. Dank seiner über 20-jährigen Expertise in internationalen Unternehmen, seiner langjährigen Führungserfahrung sowie seines ausgezeichneten Netzwerks ist er für uns als Konzernsprecher die ideale Besetzung. Ich bin überzeugt, dass er die weitere Transformation von ProSiebenSat.1 maßgeblich kommunikativ prägen wird und freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Ich begrüße auch Stefanie Rupp-Menedetter sehr herzlich bei ProSiebenSat.1. Sie bringt große Erfahrung insbesondere im Bereich der Kapitalmarkt- und Finanzkommunikation mit und wird damit unser Team weiter verstärken. Ich bedanke mich zudem sehr bei Ralf Peter Gierig, dass er die interimistische Leitung der Konzernkommunikation zusätzlich zu seinen sonstigen Aufgaben erfolgreich übernommen hat und dass er den Kommunikationsbereich bis zum Eintritt von Merlin Koene weiterführt."

Merlin Koene: "ProSiebenSat.1 ist ein extrem spannendes und dynamisches Unternehmen, das viel Potential mit sich bringt. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team, die weitere digitale Transformation bei einem der erfolgreichsten unabhängigen Medienunternehmen in Europa, mit einer starken Präsenz im Entertainment- und Commerce-Geschäft, zu unterstützen."

