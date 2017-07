Deutsche Welle startet Talk-Format auf Facebook

© DW

Die Deutsche Welle will verstärkt auch jüngere Zuschauer erreichen und startet dafür nun ein Talk-Format, dass es nur auf Facebook zu sehen geben wird. Das Fernsehstudio tauscht der Sender dabei gegen einen Boxring.



19.07.2017 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 16:04 Uhr

"Im Ring mit Nalan" heißt eine neue Talk-Sendung der Deutschen Welle (DW), die von DW-Moderatorin Nalan Sipar präsentiert wird. Die erste Ausgabe lief bereits und ist auf der Facebook-Seite des Senders zu finden. Das Format soll Platz für "intensive, kontroverse Diskussionen" zwischen zwei Gästen bieten. Um das Umfeld des verbalen Schlagabtauschs zu unterstreichen, diskutieren die zwei Gäste in einem Boxring. Einer repräsentiert dabei die rote Ecke, der oder die andere die blaue. In der ersten Ausgabe ging es um die Auswirkungen des Putschversuchs in der Türkei vor einem Jahr.

Der Talk läuft sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch und soll sich vor allem an die jungen Nutzer in den sozialen Medien richten. Sie können auch direkt an der Sendung teilnehmen, indem sie Kommentare und Fragen schicken. "Bevor wir das Format entwickelt haben, habe ich mir türkische Polit-Talkshows angeschaut. Sie dauerten Stunden und Vertreter gegensätzlicher Lager weigerten sich, miteinander zu diskutieren. Das Ergebnis waren unkritische, langweilige Sendungen", sagt Nalan Sipar. "Wir wollen insbesondere türkische Zuschauer daran erinnern, dass eine sachliche und respektvolle Diskussion funktionieren und unterhaltsam sein kann."

Hülya Schenk aus der Türkisch-Redaktion der Deutschen Welle ergänzt: "Das Programm nutzt die technischen Möglichkeiten der Sozialen Medien und bietet Facebook-Usern ein interaktives Format. Wir machen das Publikum zu einem Teil der Sendung."

Teilen