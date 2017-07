"The Walking Dead" geht im Oktober bei Fox weiter

© AMC

Wenn im Oktober die neue Staffel von "The Walking Dead" bei AMC startet, müssen die deutschen Fans der Zombieserie wie gewohnt nicht lange warten. Fox zeigt die neuen Folgen innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere.



19.07.2017 - 20:07 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 20:07 Uhr

Wie schon in den vergangenen Jahren wird Fox die kommende Staffel der Zombieserie "The Walking Dead" schnell nach Deutschland holen. Ab dem 23. Oktober werden die neuen Episoden der achten Staffel immer montags um 21 Uhr gezeigt. Die Zuschauer können dabei zwischen der deutschen Synchronfassung und dem englischen Originalton wählen.

Insgesamt hat AMC 16 neue Folgen bestellt, diese werden erneut in zwei Blöcken ausgestrahlt. Nach den ersten acht Episoden geht die Serie im Dezember zunächst in eine Winterpause, um dann im Februar mit den restlichen Folgen zurückzukehren. Vor dem Start der achten Staffel will Fox die Fans der Serie auf die neuen Folgen einstimmen und zeigt daher alle Folgen der siebten Staffel ab dem 30. September immer freitags ab 21 Uhr.

"The Walking Dead" ist noch immer ein großer Zuschauermagnet mit einer großen Fanbase. Mit 450.000 Zuschauern stellte Fox Ende 2016 einen neuen Zuschauerrekord im Pay-TV auf. Nie zuvor erreichte eine einzelne Folge einer Serie im deutschen Bezahlfernsehen mehr Zuschauer. Bei AMC gingen nach einem fantastischen Start in Staffel sieben die Reichweiten aber spürbar zurück, sodass es im Schnitt die schwächste Staffel seit 2012/13 war.

Erst vor wenigen Tagen ist es am "The Walking Dead"-Set zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei den Dreharbeiten zu den neuen Folgen war ein Stuntman mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. AMC unterbrach daraufhin die Produktion für mehrere Tage, inzwischen laufen die Dreharbeiten aber wieder.

