ZDFinfo macht Doku-Schwerpunkt zu Computerspielen

Wenn im August die Gamescom in Köln ansteht, will auch ZDFinfo vom Games-Hype profitieren. Der Sender zeigt daher an einem Tag etliche Dokumentationen zum Thema, darunter auch eine Reihe über die hitzige Diskussion zu Killerspielen.



20.07.2017 - 11:56 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 11:56 Uhr

In den 00er Jahren haben regelmäßige Diskussionen rund um Verbote von sogenannten Killerspielen für Kopfschütteln in der Gaming-Branche gesorgt. Heute gibt es die Diskussion nur noch sehr vereinzelt, Gaming ist längst in der breiten Masse angekommen. Das Wort Killerspiele steht aber nach wie vor für einige Games, allen voran Ego-Shooter. Zwischen dem 22. und 26. August finden die Gamescom in Köln statt, auf der sich wieder alles rund um Computerspiele drehen wird. Thematisch passend dazu plant ZDFinfo einen Doku-Schwerpunkt.

Konkret will der Sender am 23. August ab 19:30 Uhr und bis tief in die Nacht Dokumentationen zum Thema zeigen. Los geht’s mit "ZDF History: Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele". Zur besten Sendezeit zeigt ZDFinfo die Doku "Was spielt Deutschland? - Moorhühner, Siedler und Planer" in Erstausstrahlung. Neben einer Dokumentation über Nintendo ist beim Sender dann auch die dreiteilige Reihe "Killerspiele" zu sehen. Dort wird noch einmal aufgearbeitet, wie es in den 00er Jahren zur Hysterie kam und wie das Thema heute gesehen wird. Hier alle Sendetermine im Überblick:

19.30 Uhr: ZDF History: Von Pong zu Pokemon – Die Geschichte der Videospiele

20.15 Uhr: Was spielt Deutschland? – Moorhühner, Siedler und Planer

21.00 Uhr: Killerspiele – Der Streit beginnt

21.45 Uhr: Killerspiele – Der Streit eskaliert

22.30 Uhr: Kriminelle Karrieren: Kim Dotcom – König der Raubkopierer

23.15 Uhr: Atari: Game Over – Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie

24.00 Uhr: Die Nintendo-Story

00.30 Uhr: Killerspiele – Virtual Reality und neuer Streit

