kabel eins geigt Chefs in neuer Kampagne die Meinung

Am Dienstag startet kabel eins "Unser neuer Chef". Wie groß die Hoffnungen sind, die man in dieses Format setzt, zeigt schon die große Werbekampagne, die man im Vorfeld fährt. Unter anderem wird Chefs im wahrsten Sinn des Wortes die Meinung gegeigt



23.07.2017 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2017 - 10:30 Uhr

Bei kabel eins hat man sich entschieden, in diesem Jahr bereits die Sommermonate mit zwar geringerer TV-Nutzung, aber auch weniger Konkurrenz zu nutzen, um neue Eigenproduktionen an den Start zu bringen. Am kommenden Dienstag geht beispielsweise das lang angekündigte Job-Experiment "Unser neuer Chef" an den Start. In diesem dürfen die Mitarbeiter darüber bestimmen, wer ihr neuer Chef werden soll. kabel eins setzt offenbar große Hoffnungen in das neue Format und hat dafür eine große Werbekampagne aufgesetzt.

Schon seit Anfang des Monats laufen TV-Trailer, in denen das Format mit als "wichtigste Wahl des Jahres" angekündigt wird. Dazu kommen Print-Anzeigen mit dem Motiv "Jetzt entscheiden wir". Zudem hat man kostenlose Postkarten mit drei verschiedenen Motiven an über 2.000 Outlets in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt ausgelegt. Sie spielen darauf an, dass viele mit dem Gebahren ihrer Chefs nicht so ganz einverstanden sind. So lauten die Postkarten-Motive beispielsweise "Ihr schmeißt den Laden, ich die Partys" oder "Ihr schiebt Überstunden. Ich 'ne ruhige Kugel."

In die gleiche Kerbe schlagen auch zwei eigens für Werbung in sozialen Netzwerken gedrehte Clips, die ab dem kommenden Montag verbreitet werden. Ein TV-Team hat dabei Passanten am Wiener Platz in München befragt, was sie ihrem Chef schon immer mal sagen wollten, sich aber nur im Schutze der Anonymität trauen. Der Clou: Mit Opernsängerin, Geige und Akkordeon wurde das Ganze dann vertont. Das Ergebnis gibt's in den folgenden beiden Videos.

kabel eins geigt Chefs die Meinung (2 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

