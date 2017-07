NZZ startet E-Paper und Newsletter für Deutschland

© NZZ

Ein Drittel der Nutzer des Online-Angebots der "Neuen Zürcher Zeitung" kommt schon heute aus Deutschland, der für Deutschland lancierte Newsletter "Der andere Blick" läuft ebenfalls prächtig. Daher baut die "NZZ" jetzt ihr Angebot für Deutschland aus.



24.07.2017 - 10:39 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2017 - 10:39 Uhr

Im Vorfeld der im Herbst anstehenden Bundestagswahl startet die "NZZ" aus der Schweiz ein erweitertes Angebot für Leserinnen und Leser aus Deutschland. Wer "NZZ Perspektive" abonniert, erhält künftig neben dem bereits bekannten freitags erscheinenden Newsletter "Der andere Blick" täglich ein kuratiertes E-Paper mit Artikeln aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die fürs deutsche Publikum besonders relevant sind. Dazu kommt täglich ein weiterer Newsletter mit den in Deutschland beliebtesten Artikeln von NZZ.ch.

Das Angebot startet am Dienstag und kostet - nach einem 1 Euro teuren Probemonat - regulär 10 Euro im Monat. Hintergrund für den Ausbau des Angebots für Deutschland sei die große Nachfrage für Inhalte der "NZZ" aus Deutschland. "Bei für Deutschland besonders relevanten Themen übersteigt die Zahl der deutschen Nutzer häufig jene aus der Schweiz", heißt es in einer Mitteilung. Der für Deutschland lancierte Newsletter "Der andere Blick" sei innerhalb weniger Wochen zu einem der beliebtesten Newsletter aufgestiegen. "Für diese steigende Nachfrage wollen wir ein passendes Angebot schaffen. Dieses haben wir in den letzten Monaten im Austausch mit zahlreichen deutschen Nutzerinnen und Nutzern entwickelt", sagt "NZZ"-Chefredaktor Eric Gujer.

