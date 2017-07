Nazan Eckes setzt sich in die "Supertalent"-Jury

© RTL / Stefan Gregorowius

In der "Supertalent"-Jury kommt es in diesem Jahr wie erwartet zu einer Umbesetzung: Nach nur einer Staffel verlässt Victoria Swarovski die Show. Auf der Suche nach ihrer Nachfolgerin ist RTL im eigenen Haus fündig geworden.



25.07.2017 - 08:21 Uhr von Alexander Krei 25.07.2017 - 08:21 Uhr

Auch wenn RTL ihren Abgang vor wenigen Wochen noch nicht bestätigen wollte: Dass der Sender im Netz ohne Victoria Swarovski für die neue "Supertalent"-Staffel warb, ließ bereits erahnen, dass sie im Herbst nicht mehr in der Jury der Castingshow sitzen würde. Jetzt hat es RTL auch offiziell gemacht - und im Zuge dessen auch ihre Nachfolgerin auf dem Jury-Stuhl benannt.

Wenn am Sonntag in Berlin die Aufzeichnungen für die elfte Staffel beginnen, dann wird Moderatorin Nazan Eckes an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell über die Talente auf der Bühne entscheiden. Eckes steht für den Kölner Sender derzeit auch beim RTL-Magazin "Explosiv" sowie zusammen mit Jan Köppen in der Promi-Tanzshow "Dance Dance Dance" vor der Kamera. Unangetastet bleibt der Moderatoren-Posten: Auch weiterhin führt Daniel Hartwich durch die von UFA Show & Factual produzierte "Supertalent"-Suche.

"Wie in jeder Staffel setzen wir neue Impulse und freuen uns, mit Nazan Eckes eine beim Publikum sehr beliebte, erfahrene und charismatische Moderatorin für die Jury gewonnen zu haben, die sich beim 'Supertalent' von einer ganz neuen Seite zeigen kann", so RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger. "Nazan Eckes wird das Dreamteam Dieter Bohlen - Bruce Darnell perfekt ergänzen. Zudem wird es auch die bei den Zuschauern beliebten "Publikumsjuroren" wieder geben."

Und weiter: "Victoria Swarovski danken wir herzlich für ihre Juryleistung in der vergangenen Staffel. Mit ihrer frischen, unbefangenen und lebensfrohen Art hat sie die Jubiläumsstaffel des 'Supertalents' bereichert und den Zuschauern viel Freude beschert. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihren neuen Plänen." Die Ausstrahlung der elften Staffel soll übrigens im September beginnen.

Teilen