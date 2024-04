Nach dem Umzug von der Isar an den Rhein öffnet das Seriencamp am 5. Juni zum zweiten Mal in Köln-Ehrenfeld seine Pforten - und auch diesmal gibt es neben der Seriencamp Conference für Fach-Besucher wieder das Seriencamp-Festival, das vom 5. bis 8. Juni für jeden kostenlos zugängliche Serien-Premieren zeigt. Nun wurde ein Teil des Programms bekanntgegeben.

Zur Eröffnung wird die Weltpremiere der von Zeitsprung Pictures für RTL+ produzierten Serie "Ich bin Dagobert" über den längste und aufregendsten Erpressungsfall der deutschen Geschichte gezeigt. Friedrich Mücke spielt darin Arno Funke, der die deutsche Justiz und Öffentlichkeit über Jahre hinweg als "Kaufhauserpresser Dagobert" in Atem gehalten hatte. Sowohl Funke als auch Mücke werden bei der Premiere ebenso wie Sonja Gerhard vor Ort sein. Arno Funke hatte dem Team um die Produzenten Dominik Frankowski, Michael Souvignier und Till Derenbach, Autor Ronny Schalk und Regisseur Hannu Salonen beratend zur Seite gestanden

Am 6. Juni wird Jella Haase wieder in der Rolle der Ex-DDR-Spionin Kleo in der Premiere der zweiten Staffel der gleichnamigen Netflix-Serie zu sehen sein - wie "Ich bin Dagobert" auch das eine Produktion der Kölner Produktionsfirma Zeitsprung. Beim Seriencamp Festival wird die erste Folge gescreent. Disney+ zeigt unterdessen die ersten Episoden der neuen Serie "Star Wars: The Acolyte" und veranstaltet im Anschluss noch ienen Fantalk. Arte lässt im bereits preisgekrönten „Rematch“ Schachweltmeister Kasparow gegen die künstliche Intelligenz von Deep Blue antreten und ZDFneo zeigt mit "Jugend", "Doppelhaushälfte" und "Ich dich auch!" gleich drei seiner Comedyserien.

"Auch dieses Jahr haben wir in der Vielzahl von Serien, die wir gesichtet haben, bemerkenswerte Meta-Trends beobachtet. Vor allem der Fokus vieler jüngerer Serien auf die Themen Sexualität, Beziehung und Intimität fiel auf. Eine tolle Auswahl davon gibt es in unserem Festivalprogramm zu entdecken, das auch dieses Jahr mit einer Mischung von eindrucksvollen High End-Serien bis hin zu kleinen und innovativen Short Form-Projekten die kreative Vielfalt des Mediums 'Serie' präsentiert", sagt Gerhard Maier, Gründer und Programmdirektor Seriencamp Festival und Seriencamp Conference.

Insgesamt umfasst das Programm 30 Screenings, Panels, Podcasts und Fan-Events, zudem werden wieder Preise in vier Kategorien vergeben. Veranstaltungsort ist das Cinenova-Kino in Köln-Ehrenfeld. Walid Nakschbandi, Chef der Film- und Medienstiftung NRW: "NRW ist TV-Produktionsland Nr. 1 und auch ein Top-Serien-Standort. Damit ist das Seriencamp hier genau richtig! Die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt dieses wichtige internationale Festival in Köln voller Überzeugung – jetzt und auch zukünftig. Unser Ziel ist es, NRW als Serienstandort national und international entschieden auszubauen."