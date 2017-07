Nat Geo Wild begleitet US-Fotograf auf Rettungsmission

© WGBH Educational Foundation

Viele Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Genau das will der amerikanische Fotograf Joel Sartore seit vielen Jahren zeigen. Jetzt gibt es auch eine dazu passende Doku-Reihe, die ab September bei Nat Geo Wild ausgestrahlt wird.



25.07.2017 - 12:16 Uhr von Alexander Krei 25.07.2017 - 12:16 Uhr

Der Pay-TV-Sender Nat Geo Wild hat eine neue Wildlife-Reihe angekündigt, in deren Mittelpunkt der US-Fotograf Joel Sartore steht. Seit über 20 Jahren macht er sich den Schutz bedrohter Tierarten zur Lebensaufgabe und bereiste dafür alleine in den vergangenen Jahren im Rahmen des Projekts "Photo Ark" 40 Länder, in denen er über 6.000 Amphibien, Fische, Säugetiere oder Vögel ablichtete.

National Geographic begleitete Sartore seit Beginn des Projekts und präsentiert nun zusätzlich zu seiner Fotostrecke und Buchreihe die Doku-Serie "Photo Ark mit Joel Sartore". Die dreiteilige Produktion ist ab dem 12. September jeweils dienstags um 21:00 Uhr bei Nat Geo Wild zu sehen. Der Sender zeigt sie wahlweise in deutscher Sprachfassung und im englischen Original, darüber hinaus sind die Folgen im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.

"Es ist verrückt zu denken, dass wir eine Spezies oder ein Ökosystem nach dem anderen zerstören können und dass dies die Menschheit nicht beeinflusst. Wenn wir Spezies retten, retten wir uns selbst", so Joel Sartore, der bereits seit den 90er Jahren regelmäßig am "National Geographic"-Magazin mitwirkt, über seine Mission.

Teilen