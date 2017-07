"Simpsons"-Erfinder macht Fantasy-Serie für Netflix

© Netflix

Matt Groening, Erfinder der Zeichentrickserien "Simpsons" und "Futurama", produziert eine neue Fantasy-Serie für Netflix. 20 Folgen der animierten Serie hat der SVoD-Dienst bestellt, die ersten davon sollen bereits 2018 fertig sein.



25.07.2017 - 20:32 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2017 - 20:32 Uhr

Mit den "Simpsons" und "Futurama" hat Matt Groening bereits zwei Zeichentrick-Klassiker geschaffen, die einst im klassischen Fernsehen gestartet sind. Nun hat Netflix eine Serie von Groening bestellt, die auf den Namen "Disenchantment" hört. Zunächst sollen 20 Folgen der Fantasy-Serie produziert werden, gezeigt werden diese Episoden in zwei Teilen. Die ersten zehn sollen bereits im kommenden Jahr bei Netflix zu sehen sein.

In der Zeichentrickserie wird es um das Fantasyreich Dreamland gehen - dort geht aber nicht immer alles fröhlich zu. Die dem Alkohol nicht abgeneigte Prinzessin Bean (Abbi Jacobson), ihr Elf Elfo (Nat Faxon) und Beans persönlicher Dämon Luci (Eric Andre) sind immer zusammen und bekommen es mit vielen Fabelwesen, aber auch mit ganz normalen Menschen, zu tun. Matt Groening selbst sagt zur Serie: "'Disenchantment' handelt von Leben, Tod, Liebe, Sex und davon, wie man in einer Welt voller Idioten trotz allem weiter lacht." Neben einigen bekannten "Simpsons"-Stimmen wird Josh Weinstein als executive producer fungieren - gemeinsam mit Groening. Auch er ist allen voran durch seine Arbeit an den "Simpsons" bekannt geworden.

Teilen