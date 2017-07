n-tv spendiert dem "Auslandsreport" neuen Sendeplatz

© Mediengruppe RTL

Der "Auslandsreport" von n-tv feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und bekommt daher vom Sender einen neuen Sendeplatz. Die neuen Folgen der Sendung sind ab September immer etwas später als bislang zu sehen.



27.07.2017 - 11:27 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2017 - 11:27 Uhr

Seit 20 Jahren blickt n-tv in seinem "Auslandsreport" nun schon auf die Brandherde dieser Welt. Am 15. September zeigt der Sender die Jubiläumsausgabe der Sendung, in dieser meldet sich Moderatorin und Redaktionsleiterin Nadja Kriewald unter anderem aus Griechenland. Zuschauer des Formats müssen sich aber schon bald auf einen neuen Sendeplatz einstellen.

Wie n-tv nun nämlich bekanntgegeben hat, wird der "Auslandsreport" ab September immer freitags ab 17:30 Uhr ausgestrahlt. Bislang lief die Sendung am gleichen Tag noch rund zwei Stunden früher. Die Wiederholungen der aktuellen Folge werden jeweils samstags um 7:30 und 18:30 Uhr sowie sonntags um 9:30 Uhr gezeigt. Nach eigenen Angaben kommt n-tv mit den "Auslandsreport" regelmäßig auf mehr als fünf Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Im Februar erreichte die Sendung mit 6,3 Prozent ihren bisherigen Spitzenwert.

