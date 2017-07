Olympia-Gespräche wohl kurz vor dem Abschluss

© ARD/ZDF/DWDL

Vieles spricht dafür, dass ARD und ZDF im kommenden Jahr nun also doch einen Großteil der Olympischen Winterspiele übertragen werden. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet nun, dass die Gespräche mit Discovery kurz vor dem Abschluss stehen.



28.07.2017 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 28.07.2017 - 08:22 Uhr

Es spricht vieles dafür, dass die Olympischen Spiele im kommenden Winter auch bei ARD und ZDF zu sehen sein werden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, stehen die Verhandlungen zwischen dem Rechte-Inhaber Discovery und den Öffentlich-Rechtlichen kurz vor dem Abschluss. Demnach habe Discovery offenbar festgestellt, dass die Kosten mit einer Ausstrahlung auf den eigenen Sendern so nicht refinanzierbar seien.

Auch nach DWDL.de-Informationen sind die Gespräche mittlerweile weit fortgeschritten. In die Karten könnte den Öffentlich-Rechtlichen nicht zuletzt die Zeitverschiebung spielen, immerhin finden die kommenden drei Olympischen Spiele allesamt in Asien statt, weshalb ein großer Teil der Entscheidungen hierzulande in der Nacht stattfinden werden. Das ist offensichtlich nicht nur für das Publikum wenig attraktiv, sondern auch für die Werbekunden.

Dabei hatte sich Discovery noch im Mai sehr selbstbewusst gezeigt, als man in München seine Olympia-Planungen präsentierte - bei Eurosport, DMAX und TLC sollten die Übertragungen zu sehen sein. Wie viel davon im Falle einer Einigung übrig bleiben wird, ist unklar. Bislang halten sich die Beteiligten mit offiziellen Äußerungen zurück. Doch die Zeit drängt, schließlich beginnen die Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang bereits in einem halben Jahr.

