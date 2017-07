Constantin Film macht "Kinder vom Bahnhof Zoo" zur Serie

© gettyimages

Eine Film-Adaption gibt es bereits, nun soll der Roman "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" auch Grundlage für eine Serie werden, wie Oliver Berben in einem Interview ankündigte. Darin fordert er zudem eine Ausweitung der Filmförderung.



28.07.2017 - 10:10 Uhr von Alexander Krei 28.07.2017 - 10:10 Uhr

Fast 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Bestsellers "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" arbeitet Constantin Film an einer achtteiligen Serien-Adaption. Das kündigte Oliver Berben, Vorstand für TV, Entertainment und digitale Medien bei Constantin Film, in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus" an. "Dafür konnten wir eine der erfolgreichsten Drehbuchautorinnen, Annette Hess, gewinnen."

Hess hatte die erfolgreiche ARD-Serie "Weissensee" erfunden, war aber nach der dritten Staffel ausgestiegen (DWDL.de berichtete). Zusammen mit fünf weiteren Autoren entwickelt sie nun schon seit einigen Monaten den Stoff für ihre neues Serien-Projekt - bei welchem Sender die Adaption ausgestrahlt werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Bereits 1981 war der Stoff für einen Film mit Natja Brunckhorst in der Rolle der Christiane F. adaptiert worden.

Im "Focus" hat sich Oliver Berben unterdessen für eine Ausweitung der deutschen Filmförderung stark gemacht, um hinsichtlich der amerikanischen Streamingdienste wie Netflix auch im digitalen Zeitalter international wettbewerbsfähig bleiben zu können. "Die finanziellen Anreize im Bereich der High-End-Produktionen im herkömmlichen und digitalen TV-Bereich müssen massiv nach oben gefahren werden", forderte Berben.

"Die Politik muss ein Umfeld schaffen, dass unserem Land dabei hilft in den neuen digitalen Märkten innovativ und wettbewerbsfähig aufzutreten", so Berben im "Focus". Es ginge um den Erhalt der deutschen TV- und Filmindustrie. Ohne weitere finanzielle Unterstützung und die richtige Kanalisierung des vorhandenen Geldes verliere die deutsche Fernsehindustrie sonst den internationalen Anschluss.

