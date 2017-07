Deutsche Welle eröffnet Redaktionsbüro in Kolumbien

© DW

DW-Intendant Peter Limbourg ist nach Kolumbien gereist und hat dort die Eröffnung eines Redaktionsbüros in Aussicht gestellt. Dabei traf er auch auf den kolumbianischen Präsidenten, der einst selbst als Journalist tätig gewesen ist.



28.07.2017 - 11:04 Uhr von Alexander Krei 28.07.2017 - 11:04 Uhr

Die Deutsche Welle wird 2018 ein Redaktionsbüro in Kolumbien eröffnen. Das gab DW-Intendant Peter Limbourg bei einem Treffen mit dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos in Bogotá bekannt. "Wir wollen unsere Präsenz in Lateinamerika ausbauen, weil die Deutsche Welle in der Region zunehmend wichtig wird", sagte Limbourg bei seinem Besuch in dem Land, das mit rund 14 Millionen TV-Haushalten nach Mexiko das zweitwichtigste Zielgebiet der DW in Lateinamerika ist.

Limbourg weiter: "In Kolumbien siedeln wir uns besonders gern an, nicht nur wegen seiner zentralen Lage für ganz Lateinamerika, sondern vor allem, weil wir hier traditionell ein großes Publikum haben. Nicht zuletzt wollen wir natürlich den Friedensprozess intensiv begleiten." Präsident Santos zeigte sich erfreut: "Für uns Kolumbianer ist es eine große Ehre, dass Sie Bogotá als Standort für Ihr Korrespondentenbüro ausgewählt haben – vor allem, weil wir Kenner und Bewunderer des deutschen Fernsehens sind. Ich war selbst Journalist und erkenne die Qualität Ihrer Berichterstattung sehr deutlich."

