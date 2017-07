Servus TV produziert erste fiktionale Drama-Serie

© ServusTV/SAM-Film/Martin Hörmandinger

Nach turbulenten Monaten investiert Servus TV wieder in das Programm und hat nun seine erste fiktionale Drama-Serie angekündigt. Diese soll im Herbst zu sehen sein - allerdings nur in Österreich. Für die Umsetzung hat man sich Hilfe aus Deutschland geholt.



28.07.2017 - 14:05 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2017 - 14:05 Uhr

Vor einigen Jahren hatte man bei Servus TV noch große Ziele. "Ich bereite Projekte vor und spreche bereits mit möglichen Koproduzenten im In- und Ausland. 2014 wollen wir versuchen, eigene fiktionale Programme herstellen zu lassen. Ich bin total zuversichtlich, dass wir das hinkriegen." Das sagte der damalige Programmchef Klaus Bassiner 2013 im Interview mit DWDL.de. Eineinhalb Jahre später warf Bassiner das Handtuch und die Fiction-Pläne versandeten. Im vergangenen Jahr kam es dann beinahe zu Schließung des gesamten Senders.

Nun ist wieder ein wenig Ruhe beim Salzburger Sender eingekehrt, in Österreich fährt Servus TV derzeit so hohe Quoten wie noch nie ein. Nun hat man mit "Vollblut" die erste eigenproduzierte Drama-Serie angekündigt. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Anfang Mai, noch im Herbst sollen die acht Folgen in der Primetime des Senders zu sehen sein. Wie eine Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt, wird man die Serie vorerst aber nur in Österreich zeigen. "Wir konzentrieren uns im ersten Schritt auf den österreichischen Markt und wollen dort unsere Erfahrungen sammeln", heißt es vom Sender. Dennoch hat sich Servus TV für die Umsetzung des Stoffs Hilfe aus Deutschland geholt, für die Produktion verantwortlich zeichnet nämlich die Münchner SamFilm. Als Produzenten fungieren Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton, Regie führen Andreas Herzog und Christopher Schier. In den Hauptrollen werden Julia Franz Richter, Christoph Luser, Laurence Rupp, Patricia Aulitzky und Jeanette Hain zu sehen sein. Servus TV hat sich schon einmal an einer Serie versucht, 2010 zeigte man bereits vier Folgen der eigenproduzierten Komödie "Eine Couch für alle Fälle". In "Vollblut" geht es um Macht, Intrigen und Sehnsüchten vor dem Hintergrund eines Pferdegestüts: Alexandra Winkler (Julia Franz Richter) lebt allein in Wien, wo sie in einer Großbäckerei arbeitet. Eines Tages hält sie ein Testament in der Hand, das sie zur Alleinerbin des Trakehner-Gestüts Hochstetten macht. Alexandra, bei Adoptiveltern aufgewachsen, dachte immer, dass ihre beiden Eltern vor langer Zeit bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Völlig unerwartet hat sie nun auch drei Halbgeschwister - Maximilian (Christoph Luser), Silvia (Patricia Aulitzky) und Leander (Laurence Rupp), die bereits andere Pläne mit ihren Erbanteilen hatten und weder von dem Testament, noch von der unehelichen Halbschwester wussten. Während Alexandra einerseits eine unabdingbare Sehnsucht nach Familie in sich verspürt, muss sie lernen, sich gegen die Anfeindungen ihres charismatischen und machtbesessenen Halbbruders Maximilian und dessen Geliebter Maggie Loss (Jeanette Hain) zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig entblättert sich Zug um Zug ein finsteres Familiengeheimnis. Servus-TV-Chef Ferdinand Wegscheider erklärt in einer Stellungnahme: "Wir realisieren als erster österreichischer Privatsender eine fiktionale TV-Serie und schreiben damit ein Stück Fernsehgeschichte in Österreich. Mit SamFilm haben wir hierfür einen großartigen Partner gefunden. Gemeinsam freuen wir uns auf ein extrem spannendes Projekt." Die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton ergänzen: "Eine so modern erzählte und aufwändige Serie wie 'Vollblut' machen zu können, ist im deutschsprachigen Raum etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, das uns Servus TV schenkt und bringen unsere ganze Kinoerfahrung ein, um ein mitreißendes, emotionales Familiendrama mit grandiosen Schauspielern in großartigen Bildern zu erzählen."

