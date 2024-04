Nachdem BBC Studios Germany im vergangenen Jahr mit der Verpflichtung von Eva Holtmann als neuer Fiction-Chefin bereits die wachsenden Ambitionen im fiktionalen Bereich unterstrich, baut man das Team nun mit einer weiteren hochkarätigen Produzentin aus: Iris Kiefer wird künftig als freie Produzentin auch Projekte unter dem Dach von BBC Studios Germany realisieren.

Iris Kiefer, die ihre Karriere als Producerin und Autorin bei TV 2000 begann und im weiteren Verlauf als Produzentin bei Colonia Media, als Programmchefin der WDR Mediagroup und als Programmgeschäftsführerin der Maran Film tätig war, war in den letzten 20 Jahren bei der All3Media-Tochter Filmpool tätig. Seit 2004 verantwortete sie dort den fiktionalen Bereich, nach Ausgründung als eigene Firma war sie ab 2012 Geschäftsführerin von Filmpool Fiction.

Diesen Posten gab sie erst kürzlich ab, um sich nun wieder auf ihre Rolle als Produzentin zu fokussieren - teils auch weiter für Filmpool Fiction, wie es in der damaligen Mitteilung hieß. Unter ihrer Führung hatte sich Filmpool Fiction vor allem im Krimi-Bereich mit Produktionen zahlreicher "Tatort"- und "Polizeiruf 110"-Folgen aber auch "Kommissar Dupin" und weiteren Einzelfilmen einen Namen gemacht.

"Ich freue mich sehr darüber, nach 20 erfolgreichen Jahren als verantwortliche Geschäftsführerin wieder als Produzentin und Autorin Geschichten zu erzählen. In Eva Holtmann und Phil Schmid habe ich bei der BBC Studios Germany großartige Kollegen an der Seite. Ich bin glücklich, dass wir gemeinsam bereits an zwei Projekten arbeiten und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt", sagt Iris Kiefer.

"Die Ausweitung unserer Aktivitäten im Scripted-Bereich hat in den letzten 12 Monaten enorm an Fahrt aufgenommen. Durch die Kooperation mit Iris Kiefer erweitern wir unseren Slate nun um weitere hochwertige, originäre Projekte einer herausragenden Produzentin, die ausgezeichnet zu BBC Studios Germany passt", so Phil Schmid, Geschäftsführer BBC Studios Germany.

"In unserer Abteilung planen wir dieses Jahr zwei erste Produktionen, die auf britischen Vorlagen basieren. Der nächste Schritt für uns ist aber ganz klar die Entwicklung lokaler Stoffe und Geschichten. Mit Iris Kiefer und ihrem fantastischen Track-Record legen wir nun die Grundlage dafür und sind sehr glücklich darüber, sie an Bord zu haben. Sie ergänzt unser Team einfach perfekt", ergänzt Eva Holtmann, Head of Fiction bei BBC Studios Germany.