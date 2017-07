Sky bindet Lothar Matthäus langfristig als Experten

© Sky / firo Sportphoto

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat Sky den Vertrag mit seinem Experten Lothar Matthäus verlängert - und zwar langfristig. Matthäus soll fortan jede Woche in der achtstündigen Live-Schiene am Samstag zu sehen sein.



31.07.2017 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 31.07.2017 - 14:33 Uhr

Seit der Saison 2012/13 gehört Lothar Matthäus zum Experten-Team von Sky - und auch in den kommenden Jahren wird der Rekord-Nationalspieler weiter für den Pay-TV-Sender arbeiten. Sein Vertrag ist jetzt bis zum Jahr 2021 verlängert worden, wie Sky am Montag mitteilte. Matthäus wird fortan an jedem Bundesliga-Samstag zwischen 13 und 21 Uhr die Begegnungen des Spieltags analysieren und darüber hinaus auch in den Champions-League-Übertragungen sowie bei "Sky90" zu sehen sein. Seine Einschätzungen wird er außerdem bei Sky Sport News sowie auf dem neuen Portal skysport.de zum Besten geben.

"Lothar Matthäus hat schon lange bewiesen, dass er nicht nur auf dem Platz eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs ist, sondern auch auf dem TV-Bildschirm. Für mich die absolute Nummer 1 der Fußball-Experten in Deutschland", lobte Sky-Sportchef Burkhard Weber. "Insbesondere im Rahmen der Bundesliga-Übertragungen aus unserem neuen Studio 'Sky Sport HQ' dürfen sich unsere Kunden in den kommenden Jahren auf noch mehr kompetente und unterhaltsame Analysen von Lothar und unserem Experten-Team freuen."

Matthäus: "Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen und auszubauen und auch in Zukunft für Sky über die Bundesliga zu berichten."

Mehr zum Thema Erste Einblicke: Sky eröffnet neues Sport-Sendezentrum

Teilen